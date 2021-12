Spotrebitelia mesačne míňali 11 mld. USD na mobilné aplikácie

New York 13. decembra (TASR) - Spotrebitelia po celom svete tento rok míňali na nákup mobilných aplikácií a hier mesačne v priemere 11 miliárd USD (9,75 miliardy eur). To znamená, že denne minuli v obchodoch Google Play alebo App Store v priemere 370 miliónov USD, vyplýva z údajov spoločnosti Sensor Tower.



Odhaduje sa, že od januára do decembra 2021 spotrebitelia po celom svete minuli celkovo 133 miliárd USD na mobilné aplikácie a hry, z toho 85,1 miliardy USD minuli v App Store a 47,9 miliardy eur v obchode Google Play. Očakáva sa, že tieto výdavky v celom roku 2021 stúpnu o 19,71 % v porovnaní so 111,1 miliardy USD v roku 2020.



Google Play však podľa predpovedí predbehol App Store v počte stiahnutí, keď na Google Play pripadalo 111,3 miliardy stiahnutí a na App Store 32,3 miliardy stiahnutí pre rok 2021 z celkovo prognózovaných 143,6 miliardy stiahnutí. To je o 0,48 % viac ako 142,9 miliardy stiahnutí v roku 2020.



Výdavky na mobilné aplikácie a hry v tomto a minulom roku podporila aj zmena správania spotrebiteľov, ktorú spôsobila pandémia, keďže spotrebitelia museli zostávať doma a boli viac závislí od online aktivít.



(1 EUR = 1,1278 USD)