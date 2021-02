IUR: Málo schválených záväzných stanovísk zablokuje výstavbu bytov

Bratislava 13. februára (TASR) - Nízky počet schválených záväzných stanovísk zablokuje výstavbu bytov v Bratislave. Tvrdí to Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) s tým, že dlhodobo sleduje situáciu pri povoľovaní novej výstavby v hlavnom meste a dáta ukazujú, že situácia bude ešte výrazne horšia.



Napriek koronakríze a niektorým pôvodným odhadom boli podľa IUR nové byty jednou z komodít, ktorých cena rástla aj v tomto období. V Bratislave sa, ako tvrdí, pod rast podpísalo viacero faktorov, medzi tie najhlavnejšie patrí kombinácia nízkej ponuky bytov a vysoký záujem o kúpu. "V počte bytov na 1000 obyvateľov Bratislava výrazne zaostáva za ostatnými hlavnými mestami Európskej únie a zmenu tohto trendu nemožno očakávať," upozornil výkonný riaditeľ IUR Juraj Suchánek.



Aby mohol kupujúci v Bratislave prekročiť prah vlastného nového bytu, developer musí okrem samotnej výstavby zvládnuť aj podľa IUR komplikovaný a dlhý povoľovací proces. Jedným z prvých krokov nevyhnutných pre územné konanie je získanie záväzného stanoviska hlavného mesta. "V roku 2020 vznikla alarmujúca situácia, keď súhlasné záväzné stanovisko získalo v Bratislave len 1957 bytových jednotiek. V roku 2019 záväzné stanoviská vytvorili priestor pre vznik zhruba 3050 bytov. Viac ako tretinový pokles hodnotíme ako veľmi výrazný so závažným vplyvom na budúcnosť výstavby bytov v Bratislave," skonštatoval Suchánek.



V posledných rokoch sa podľa neho povoľuje menej bytov, než sa kolauduje. Pokiaľ sa situácia výrazne nezmení, o niekoľko rokov podľa Suchánka čaká Bratislavu citeľný pokles počtu dokončených bytov oproti predošlému obdobiu. Pre občanov to podľa neho znamená obmedzenú ponuku, a tým aj stupňujúci sa tlak na ďalší rast cien.



Hlavné mesto, ktoré vydáva záväzné stanoviská, pre TASR reagovalo, že počet vydaných záväzných stanovísk nie je indikátorom pre vývoj na trhu nehnuteľností, a ako vhodnejší indikátor sa javí skôr počet vydaných stavebných povolení či kolaudačných rozhodnutí. Zároveň pripomína, že záväzné stanovisko vydáva k investičnej činnosti ako odborný podklad pre územné konanie, v ktorom rozhodujú mestské časti ako príslušné stavebné úrady o umiestnení navrhovanej stavby.



"Mesto pristúpilo k opatreniam vedúcim k zrýchleniu vydávania záväzných stanovísk, za obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2020 v priemere došlo k skráteniu času potrebného pre vydanie záväzného stanoviska zhruba o polovicu a vybavilo v tomto období viac žiadostí, ako bolo podaných (vybavoval sa aj "dlh" z minulého obdobia)," uviedla hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Prispelo podľa nej k tomu aj zavedenie možnosti podať žiadosť elektronicky. Vydávanie súhlasných záväzných stanovísk by podľa hovorkyne pomohla urýchliť aj lepšia kvalita predkladaných dokumentácií stavieb.



Vývoj v oblasti bývania podľa mesta ovplyvnilo aj to, že už nie sú tolerované tzv. byty, ktoré boli do procesu umiestňovania predkladané ako apartmány, lebo nespĺňali požiadavky kladené na bývanie, alebo boli navrhované do územia, v ktorom mala byť umiestňovaná občianska vybavenosť. Dôležitú úlohu podľa magistrátu zohráva aj reálne množstvo bytov, ktoré sú využívané na bývanie a nie sú prázdne. Odpovede na otázky by mohli samosprávy získať zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.