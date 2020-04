Suchánek: Program vlády obsahuje ambície i nádej v oblasti výstavby

Bratislava 27. apríla (TASR) – Programové vyhlásenie vlády ponúka veľké ambície, ale i nádej v oblasti výstavby. Myslí si to výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) Juraj Suchánek, informoval o tom na blogu inštitútu. Ako podotkol, pripraviť a schváliť stavebné predpisy "zodpovedajúce potrebám 21. storočia" je vypočutím želaní všetkých zúčastnených.



"Developeri, štátna správa, samospráva, ale aj bežný sused vedľa vyrastajúcej stavby majú jednu vec spoločnú. Všetci už roky nahlas upozorňujú na potrebu prijať nový 'stavebný zákon'," napísal Suchánek. Predchádzajúce vlády sa o novú legislatívu síce roky usilovali, avšak neúspešne.



Ako ďalej uviedol, v inštitúte mimoriadne pozitívne vnímajú termín zhotovenia legislatívy do jesene 2020. "Po rýchlom prijatí novej legislatívy bude nevyhnutné vytvoriť prechodné obdobie na nastavenie systému a preškolenie ľudí," dodal Suchánek.



V oblasti digitalizácie stavebníctva, čo má nastať podľa plánov vlády najneskôr do novembra 2021, si inštitút pochvaľuje, že vláda takto dáva jasnú predstavu, kedy nová legislatíva nadobudne účinnosť, a vyplýva z toho aj to, že zákon bude optimalizovaný na digitalizáciu procesov. "Jednou zo slabín predošlých návrhov bola skutočnosť, že aj keď boli pripravované tak, aby digitalizáciu umožňovali, stále museli byť realizovateľné obvyklým papierovým spôsobom," dodal Suchánek.



Na margo stavania štátnych nájomných bytov Suchánek dodal, že je to niečo, s čím Slovensko od pádu socializmu nemá reálnu skúsenosť. Pozitívne vnímajú najmä zámer vytvoriť také podmienky, aby sa do výstavby takýchto bytov zapájali obce a súkromný sektor.



"Vládny program je v oblastiach územného plánovania, výstavby a bývania mimoriadne ambiciózny. Odvážne ciele majú však svoje opodstatnenie a dúfame, že sa ich podarí z veľkej časti naplniť. Podiel stavebníctva a činností v oblasti nehnuteľností predstavoval v roku 2018 zhruba 14,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podpora tohto sektora bude preto v nasledujúcom období mimoriadne dôležitá," uzavrel Suchánek s tým, že IUR je pripravený priložiť ruku k dielu a pomôcť pri príprave nových právnych úprav.