Suchánek: Stavebné úrady by už mohli fungovať tak, ako pred pandémiou

Bratislava 28. mája (TASR) – Pri dodržaní predpísaných hygienických opatrení by už stavebné úrady mohli konať vo väčšine prípadov podobne, ako pred spustením mimoriadnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Po dobehnutí sklzu by mohli stavebné úrady dodržať aj pôvodné zákonné lehoty. Uviedol to výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) Juraj Suchánek.



„Táto správa určite poteší nielen developerov a stavebníkov, ale najmä bežných občanov, ktorí čakali na kolaudácie ich bytov,“ dodal Suchánek. V praxi sa totiž podľa jeho slov developeri či ich dodávatelia ocitali v situácii, že nemohli skolaudovať už hotovú stavbu a odovzdať byty ich novým majiteľom. „Dokončené a nevyužívané budovy si navyše vyžiadali ďalšie náklady na ich stráženie, inak sa stávali vďačnými objektmi pre zlodejov,“ dodal Suchánek.



Problémom boli aj predlžované lehoty, neuskutočňovanie stavebného či územného konania, pri ktorých sa stretáva väčší počet osôb. „Je nutné poznamenať, že nie všetky stavebné úrady konali rovnako, niektoré naozaj aktívne hľadali spôsoby, ako pokračovať v konaniach, aj keď s rôznou mierou obmedzení,“ podotkol Suchánek.



Ako dodal, Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR síce doplnilo ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 do stavebného zákona, nezakázalo však vykonávať konania podľa stavebného zákona. Ostatné opatrenia vyhlasovali hlavný hygienik, vláda či parlament, ich dodržiavanie a uvoľňovanie nie sú podľa Suchánka v kompetencii ministerstva.



„Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sa vzťahujú na prevádzky, služby a situácie vo vzťahu k ochrane verejného zdravia a majú všeobecnú platnosť vo vzťahu k verejnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak,“ dodal Suchánek s tým, že podľa vyjadrení MDV SR je zrejmé, že stavebné úrady môžu v čase krízovej situácie použiť taký postup, ktorý je pre konkrétny prípad najvhodnejší.