Inštitút urbánneho rozvoja volá po prijatí novej stavebnej legislatívy

Bratislava 10. decembra (TASR) - Nový zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe prešli Hospodárskou a sociálnou radou vlády SR koncom októbra. Ide o zmeny v oblasti výstavby z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina). Tieto zákony vtedy rada odporučila posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu. Doteraz sa však neobjavili medzi bodmi na rokovaniach vlády a nedostali tak šancu dostať sa do parlamentu, kde by ich mohli poslanci schváliť a uviesť tak zmeny do praxe. Kritizuje to Inštitút urbánneho rozvoja (IUR). Ambície predkladateľov pritom boli, aby zákony nadobudli účinnosť od Nového roka 2023. To sa bude podľa IUR zrejme posúvať.



"Ich neustálym odsúvaním sa takisto odsúva aj ich zavedenie do praxe. Keďže účinnosť stavebnej legislatívy nie je len o dátume, ale aj o množstve ďalších krokov, ktoré je potrebné vykonať predtým, než tento slávnostný deň spustenia novej legislatívy nastane," skonštatoval inštitút.



Predkladateľov tak po prijatí legislatívy čaká podľa IUR ešte novelizácia množstva súvisiacich zákonov, vyhlášok, obstaranie informačného systému a ďalšie úlohy. "Môžeme teda len odhadovať, že účinnosť bude oproti plánom posunutá, prinajlepšom minimálne o rok," predpovedá výkonný riaditeľ IUR Juraj Suchánek.



Podľa inštitútu pritom takto Slovensko prichádza o investície od zahraničných investorov, ktorým sa developeri často musia priznať, že získanie stavebného povolenia sa na Slovensku časovo odhadnúť nedá, ale môže to potrvať aj päť rokov. "Mnohí (investori) sa radšej slušne poďakujú za spoluprácu a presunú svoje zdroje do inej krajiny. Veľmi podobne uvažujú aj mnohí slovenskí investori. Nedostatok bytov na trhu je pritom jedným z hlavných faktorov rastu ich cien," skonštatoval inštitút.