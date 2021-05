Inštitút urbánneho rozvoja predložil pripomienky k stavebnému zákonu

Bratislava 21. mája (TASR) - Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) zbiera podpisy pre pripomienky k stavebnému zákonu. Varuje pred zdražovaním nehnuteľností. IUR takto reaguje na návrh novej legislatívy z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina), v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) chce odovzdať hromadné pripomienky.



"Predstavené návrhy zákonov o územnom plánovaní a zákona o výstavbe hodnotíme ako príležitosť na pozitívnu zmenu, ktorú prax už dlho očakáva a potrebuje," uviedol riaditeľ IUR Juraj Suchánek a dodal, že nové zákony predstavujú zásadné zmeny v zaužívaných postupoch, najmä v zákone o výstavbe. V predložených návrhoch zákonov vidí viacero problémov.



Inštitút predkladá celkovo 12 pripomienok k návrhu zákona o územnom plánovaní a 29 k návrhu zákona o výstavbe. Z toho dve pripomienky sú zásadného charakteru. Viaceré z nich riešia absencie definovania základných pojmov či určenie presných lehôt a termínov.



"Zásadne však nesúhlasíme so zavedením 'nového poplatku', ktorý má byť definovaný vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výške odplaty za služby," zdôraznil Suchánek s tým, že vyhláškou dôjde k zvýšeniu poplatku za povolenie jednoduchej stavby 37,5-násobne oproti súčasnosti. Pri vyhradených stavbách by mohol poplatok dosahovať hodnotu vo výške státisícov aj miliónov eur. "Uvedené by spôsobilo ďalšiu vlnu zvyšovania cien nehnuteľností na Slovensku," varuje Suchánek.



Z obsahu zákona podľa IUR vyplýva, že určenie poplatku, respektíve odplaty - zákon a vyhláška nemajú zosúladené pojmy - nie je v súčasnosti jasné. Podľa vyhlášky by cena za služby mala byť do 1,25 % celkových nákladov stavby. "Podľa uvedeného by napríklad pre rodinný dom alebo chatu v hodnote 150.000 eur bol zavedený nový poplatok za 'služby' vo výške 1875 eur - podľa sadzobníka poplatkov v súčasnom platnom zákone je aktuálny poplatok 50 eur," porovnal inštitút.



Pod hromadné pripomienky sa môžu podpísať občania vyplnením formulára do 26. mája. Link na formulár nájdu záujemcovia na webovej stránke inštitútu.