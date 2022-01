Ivan Štefanec v EP presadil správu o medzinárodnom obstarávaní

Brusel 27. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú v najbližších dvoch mesiacoch na plenárnom zhromaždení v Štrasburgu hlasovať o správe o medzinárodnom obstarávaní, ktorú v štvrtok v Bruseli prijal Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). Pre TASR to uviedol slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý bol v mene frakcie európskych ľudovcov (EPP) spravodajcom pre tento proces.



Podľa jeho slov členovia výboru IMCO ešte minulý týždeň ukončil rokovania k správe o medzinárodnom obstarávaní, čo mu umožnilo, aby vo štvrtok túto správu v mene výboru odovzdal na zaradenie do hlasovania.



Podľa jeho slov aj táto iniciatíva pomôže zabrániť spoločnostiam z krajín mimo Európskej únie, aby podliezali ceny na úkor kvality tovarov, čo na jednej strane chráni poctivých podnikateľov a na strane druhej vychádza v ústrety európskym spotrebiteľom.



"Vyšli sme v ústrety členským štátom a posilnili sme ich právomoci, aby bolo možné obstarávať jednoducho, efektívne, no s európskymi garanciami kvality," vysvetlil europoslanec.



Štefanec ako parlamentný spravodajca v marci vo výbore IMCO predstaví návrh ďalšej správy, ktorá je zameraná na regulovanie bezpečnosti strojov v Európskej únii. Upozornil, že táto správa v praxi zaistí, že po 15 rokoch bude táto oblasť aktualizovaná o hľadisko bezpečnosti softvéru a umelej inteligencie.



"Jej cieľom je, aby sme sa aj naďalej v praxi stretávali s bezpečnými technológiami a automatizovanými strojmi, ktorých čoraz viac pribúda," opísal situáciu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)