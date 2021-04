IVD: Samosprávy a dopravné podniky potrebujú od štátu mimoriadnu pomoc

Bratislava 20. apríla (TASR) - Samosprávy a dopravné podniky na Slovensku potrebujú mimoriadnu pomoc od štátu. Tvrdí to Inštitút verejnej dopravy (IVD) s tým, že od prvých protipandemických opatrení sa obmedzila mobilita ľudí, mnohí presadli do áut a vo verejnej doprave výrazne klesli tržby z cestovného. Pokles je na úrovni 38 až 50 percent a samosprávy podľa inštitútu nemajú vo svojich rozpočtoch ďalšie zdroje na krytie týchto výpadkov.



IVD poukazuje, že výpadok tržieb bratislavského dopravného podniku sa od začiatku pandémie nového koronavírusu vyšplhal na 25 miliónov eur. V iných mestách tvorí podiel výpadkov približne jeden až dva milióny eur v každom meste. V prímestskej autobusovej doprave sú výpadky na úrovni zhruba päť miliónov eur za rok v každom kraji. Pre každú samosprávu sú tieto straty podľa inštitútu neriešiteľné z vlastného rozpočtu a redukcia výkonov nepomôže a vo viacerých prípadoch sa ani nedá vykonať.



Je podľa inštitútu potrebné, aby štát zaujal zodpovedný prístup rovnako aj k tejto oblasti tak, ako k oblasti všeobecných protipandemických opatrení a ochrany verejného zdravia. "Štát by mal vyčleniť potrebné zdroje na udržanie verejnej dopravy, pretože za túto oblasť zodpovedá napriek tomu, že podľa aktuálnej legislatívy sú objednávateľom týchto služieb samosprávy. V iných krajinách Európskej únie dokázali nájsť cestu, ako 'zahojiť tieto rany' v sektore, preto si zoberme príklad, aby sme to neľutovali v ďalších rokoch," uviedol predseda IVD Marek Modranský. Myslí si, že ak sa ľudia znovu naučia jazdiť len autami, tak budú v ďalšom období omnoho väčšie problémy a vyššie náklady na investície pre zmenu týchto nežiaducich dopravných návykov.



Prevádzkovatelia MHD v mestách Bratislava, Košice, Prešov a Žilina už niekoľko týždňov upozorňujú, že situácia vo verejnej doprave je po januári kritická a bez pomoci od štátu môže prísť k rušeniu liniek a k prepúšťaniu. Výpadok tržieb v dôsledku koronakrízy označili za enormný. Z obavy z hromadného prepúšťania i rušenia liniek MHD 12. apríla ráno hodinu štrajkovali vodiči dopravných podnikov v Bratislave a Košiciach.



Ministerstvo financií ponúklo pre upokojenie situácie v dopravných podnikoch mestám Bratislava, Košice, Prešov a Žilina pomoc vo forme bezúročných pôžičiek. Mesto Bratislava ponuku štátu odmietlo s tým, že chce rovnocennú pomoc, akú dostali aj súkromné dopravné firmy. Mesto Prešov reagovalo, že ak sa prepad tržieb jeho dopravného podniku prehĺbi, situáciu nevyrieši ani pôžička ministerstva financií. Mesto Košice ponuku štátu prehodnocuje. Mesto Žilina ponuku rezortu víta, no definitívne sa rozhodne až po zoznámení sa s podrobnosťami a podmienkami pôžičky.