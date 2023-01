IVRA namieta na prokuratúre nezákonnosť pri stanovení cien energií

Bratislava 10. januára (TASR) - Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík (IVRA) v utorok doručil na Generálnu prokuratúru (GP) SR podanie na možné porušenia zákonov pri stanovení cien energií na rok 2023. Informoval o tom riaditeľ IVRA Martin Halás. Inštitút zároveň požiadal generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby inicioval pozastavenie rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na rok 2023 až do preskúmania oprávnenosti a zákonnosti jeho rozhodnutí.



Halás očakáva, že v niektorých kategóriách nebudú odberatelia schopní vysoké ceny za energie stanovené ÚRSO zaplatiť, a to aj v prípade, že by im mali byť spätne refundované od štátu. "Požiadali sme, aby GP SR preskúmala tieto rozhodnutia ÚRSO v rámci ich zákonnosti, či sú primerané, vecne správne a či zároveň neboli uvedení spotrebitelia, ale aj dodávatelia do časovej tiesne," uviedol Halás.



Inštitút upozornil, že pokiaľ došlo k pochybeniu alebo porušeniu zákona, vznikne škoda mimoriadneho rozsahu. Prijatím vyšších cien schválených na ÚRSO totiž budú platiť vyššie faktúry nielen odberatelia, ale následne bude štát znášať tento rozdiel a platiť ho súkromným spoločnostiam.



IVRA v podaní namieta okrem iného aj to, že do cien energií schválených ÚRSO sa premietli najvyššie ceny, ktoré boli vlani na trhu. "Ak naozaj takto striktne vyžaduje zákon, aby sa stanovili ceny podľa najvyšších cien v roku 2022, ktoré boli iba obmedzené obdobie pár týždňov, tak potom takýto zákon nemôžeme nazvať inak ako zákonom úžerníckym," uviedol inštitút.



Verejnosť by sa podľa IVRA mala dozvedieť, aké ceny si do cenových kalkulácií uviedli jednotliví výrobcovia, a prečo im ich ÚRSO akceptovalo v takomto rozsahu. Priemerná cena za celý minulý rok bola podľa Halása násobne nižšia ako cena, ktorú budú musieť platiť odberatelia v zálohových platbách tento rok 2023.