IVRA: SR je 2. najmenej otvorený štát v EÚ v práci na skrátené úväzky

Bratislava 6. júla (TASR) - Slovensko pokleslo od roku 2020 o jednu tretinu v otvorenosti krajiny pre podmienky v zamestnávaní na skrátený pracovný úväzok. Dlhodobo sme zároveň v tejto oblasti druhý najhorší štát po Bulharsku spomedzi všetkých krajín Európskej únie (EÚ). Vo štvrtok na to upozornil Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík (IVRA).



Pomer krajín EÚ sa pohybuje na úrovni 21 % ako podiel práce na skrátený úväzok v porovnaní s dlhými pracovnými úväzkami. Slovensko sa pohybovalo počas rokov 2016 až 2020 na intervale od 5,8 % do 4,6 %, no v rokoch 2021 a 2022 kleslo na úroveň 3,1 %.



"Negatívny rozdiel Slovenska v porovnaní s priemerom krajín EÚ je až 17 %. Avšak okolité krajiny, napríklad Rakúsko má tento pomer až 29,7 %, čiže skoro tretinu, a za posledné dva roky ho zvýšilo o 2 %. Poľsko má 5,4 %, Česko 6 %, obidve krajiny za posledné dva roky tento pomer zvyšovali. Premiantami sú Holandsko s 42,6 % a Švajčiarsko 37,6 %," uviedol riaditeľ IVRA Martin Halás.



Na skrátený úväzok pracuje na Slovensku každá tridsiata žena. Štát by mal podľa IVRA vytvárať pre zamestnávateľov také podmienky, aby mohli rodičia zladiť pracovný život s výchovou detí a starostlivosťou o domácnosť. IVRA navrhuje, aby štát znižoval odvody pre zamestnávateľov v prípade skrátených pracovných úväzkov.



"Rodičom, najmä ženám, matkám, by tak bolo umožnené vo väčšej miere pracovať na skrátené pracovné úväzky a zostávalo by im mesačne viac finančných prostriedkov v čistom príjme. Zamestnávatelia aj zamestnanci by boli motivovaní vytvárať vo väčšej miere pracovné miesta na skrátené úväzky," vyjadril sa Halás.