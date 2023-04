IVRA: Viac ako 3,4 milióna Slovákov má na mesiac 190 eur na potraviny

Bratislava 5. apríla (TASR) - Čistý mesačný príjem do 800 eur má 62 % všetkých Slovákov. Je to spolu viac ako 3,4 milióna ľudí, ktorí si môžu mesačne podľa spotrebného koša Štatistického úradu SR na rok 2023 dovoliť mesačne minúť na potraviny 19O eur, čo predstavuje 6,34 eura na deň. V stredu o tom informoval riaditeľ Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) Martin Halás.



"Jedna tretina Slovákov má pritom čistý mesačný príjem iba do 60O eur mesačne, čo na potraviny predstavuje 143 eur mesačne, teda 4,76 eura denne. V rámci cien potravín, ktoré sú aktuálne na vrchole, bude mať preto väčšina týchto domácností obrovský problém, ako si dofinancovať zvyšok mesiaca apríl 2023," uviedol Halás.



Inštitút pripravil analýzu výdajov na potraviny v rámci spotrebného koša bežných domácností a domácností seniorov v roku 2023 s prihliadnutím na príjem. Analýza ukázala, že štruktúra nízkych príjmov má najmä regionálny charakter. Podľa nej najviac zasiahnutí nízkymi príjmami sú obyvatelia Prešovského, ale aj Košického či Banskobystrického kraja, priemer dorovnáva Bratislavský kraj. Najviac ohrozené sú najmä jednorodičovské domácnosti, rodiny s viacerými deťmi, seniori a zdravotne ťažko postihnutí.



Seniori si podľa IVRA za priemerný dôchodok 575 eur, ktorý dostáva 600.000 ľudí, môžu dovoliť v rámci spotrebného koša minúť mesačne iba 157 eur, čo predstavuje 5,22 eura na deň. Až 130.000 zdravotne ťažko postihnutých občanov si za priemerný invalidný dôchodok 335 eur môžu dovoliť minúť na potraviny iba 91 eur mesačne, respektíve 3,04 eura denne. "Všetci títo Slováci budú musieť na veľkonočných nákupoch extrémne šetriť a užijú si ich skôr v duševnej rovine ako v hojnosti jedla. Slovensko má pritom dlhodobo problém s paritou kúpnej sily, keď sme na posledných priečkach krajín EÚ v pomere, koľko si vedia Slováci kúpiť za svoje príjmy," uzavrel Halás.