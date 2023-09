IVRA: Výzvy na konsolidáciu škrtaním sociálnych výdavkov budia obavy

Bratislava 11. septembra (TASR) - Výzvy na okamžitú konsolidáciu verejných financií sú vyvolávaním obáv a strachu v rámci predvolebného boja. Neprijateľné sú v tomto kontexte najmä vyhlásenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá sa stala mediálnym nositeľom šírenia týchto zavádzajúcich výrokov. V pondelkovom stanovisku to konštatoval Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík (IVRA).



"RRZ dala do médií v rámci predvolebného boja Výzvu na ozdravenie verejných financií, ktorá legitimizuje každú politickú stranu, ktorá prichádza so škrtaním sociálnych výdajov či tzv. adresnou, v preklade selektívnou a nedostatočnou pomocou. Súčasťou výzvy sú aj masívne škrty, ktoré nebude podľa RRZ možné dosiahnuť inak, ako znižovaním štandardov v sociálnej oblasti. Chceme upozorniť na tendenčnosť a neobjektívnosť tejto výzvy štátnej inštitúcie," vyhlásil Martin Halás z IVRA.



Rozpočtová rada podľa neho opakovane podsúva, že problémový a zlomový bol balík opatrení schválených na júnovej schôdzi parlamentu, kde finančne najvýznamnejším opatrením bola mimoriadna valorizácia dôchodkov. Táto však podľa inštitútu nie je jednorazovým, neštandardným opatrením, iba mimoriadne o pol roka skôr predsúva zvyšovanie dôchodkov. Vyplatené mimoriadne dôchodky pritom tvoria menej ako 10 % sumy schodku verejných financií na rok 2023, upozornil IVRA.



"Odmietame preto, aby štátna inštitúcia platená z financií daňových poplatníkov, akou je RRZ, opakovane verejne predkladala dezinformácie a vyvolávala obavy spojené s kolapsom verejných financií," dodal Halás.



Rozpočtová rada v piatok (8.9.) upozornila, že zdravé verejné financie sú nevyhnutné pre udržanie sociálnych štandardov a budúcu prosperitu Slovenska, preto by sa malo ich ozdravenie stať prioritou. Vzhľadom na ich zlý stav vyzvala, aby sa konsolidácia verejných financií stala spoločným cieľom politických strán.



Pre rok 2023 odhaduje RRZ výdavky vyššie ako príjmy o 6,8 miliardy eur, deficit tak dosiahne 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). V scenári nezmenených politík, bez prijatia akýchkoľvek nových výdavkových opatrení, odhaduje schodkové hospodárenie v najbližších troch rokoch nad úrovňou 5,5 % HDP, čo je ročne prírastok k verejnému dlhu približne 8 miliárd eur. Rada tak varovala, že úroveň dlhu bude mať bez prijatia ozdravných opatrení stále rastúcu trajektóriu, ktorá v určitom momente prestane byť prefinancovateľná.