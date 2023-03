IVRA: Zastropovanie cien potravín je podvod na domácnostiach

Bratislava 27. marca (TASR) - Zastropovanie cien potravín pre slovenských spotrebiteľov prišlo v čase najvyšších cien týchto potravín na trhu. Tvrdí to Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) na základe svojej analýzy v rámci vývoja cien podľa štatistického úradu. Podľa IVRA sa tak iba opakuje podvod na slovenských domácnostiach ako v prípade cien energií, keď zastropovanie cien energií bolo referencované v čase najvyšších cien komodít. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) odmieta politizáciu iniciatívy.



"Pripravili sme analýzu cien základných potravín na Slovensku podľa štatistického úradu, ktorá preukazuje, že ceny sú od roku 2020 nielen najvyššie, ale najmä rástli od 50 % do 110 %, ako napríklad vajcia alebo olej. Zastropovanie cien potravín práve v tomto čase je preto podľa nás podvod a zavádzanie spotrebiteľov, za ktoré je zodpovedné MPRV," konštatoval riaditeľ inštitútu Martin Halás. Dodal, že v dôsledku tohto zastropovania nebudú potraviny nakupovať lacnejšie, ale ich nákupy budú minimálne na súčasnej historicky najvyššej úrovni, keď sú potraviny najdrahšie.



IVRA tvrdí, že argumentácia, že potraviny môžu byť ešte drahšie, je scestná, pretože máme dvojnásobnú úroveň inflácie, ako je priemer krajín EÚ. Za neprijateľný považujú aj spôsob, akým sa pristúpilo k zastropovaniu, a to formou "ukotvenia ceny". "Toto je manipulatívna obchodnícka metóda, ktorá má lákať na kúpu pre obchodníka najvýhodnejších tovarov a služieb. Cena, na ktorú zákazník narazí, je kotva, od ktorej sa odvíja aj jeho vnímanie k ostatným cenám rovnakej potraviny iných značiek, túto metódu teraz minister Vlčan posvätil obchodníkom ako nástroj na boj s vysokými cenami potravín," dodal Halás.



MPRV sa vo štvrtok (23. 3.) vyjadrilo, že odmieta spolitizovanie Protiinflačnej garancie. "Odmietam sa zúčastňovať na tejto nevkusnej šaráde, ktorá je zameraná výlučne na vytĺkanie politického kapitálu, pričom nikto z kritikov nepriniesol žiadne účinnejšie a reálne vykonateľné riešenie. Pozorne sledujem dianie okolo Protiinflačnej garancie a som skutočne rád, že sa k záväzku voči spotrebiteľovi rozhodli pridať aj obchodné siete nezdružené v žiadnej stavovskej organizácii. Znamená to, že na Slovensku stále panuje vysoká miera spoločenskej zodpovednosti," uviedol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.