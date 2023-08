Halás: Štát by mal opätovne začať stavať byty

Bratislava 22. augusta (TASR) - Štát by mal opätovne začať stavať byty. Vysoké ceny nehnuteľností súvisia s nedostatočnou ponukou bývania, ale aj zanedbaním výstavby zo strany štátu. Možnosťou by mohlo byť využitie financií z II. piliera na štátnu bytovú výstavbu. V pondelok to uviedol riaditeľ Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) Martin Halás na základe analýzy dostupnosti bývania.



"Od roku 1996 na Slovensku dramaticky klesá podiel bytovej výstavby v porovnaní verejného a súkromného sektora. Kým v roku 1996 sa štát na výstavbe podieľal viac ako 20 %, v súčasnosti je to iba okolo 2 %," uviedol Halás s tým, že trhové mechanizmy výstavby sú zamerané prirodzene na dosahovanie zisku.



Podľa IVRA je naliehavé, aby bolo právo na bývanie v centre pozornosti budúcich vlád. Súčasné úrokové sadzby na hypotekárne úvery robia situáciu pre občanov stále náročnejšou, a preto musí štát aktívnejšie podporovať výstavbu dostupného bývania.



Jednou z navrhovaných možností zo strany IVRA je aj využitie dôchodkových úspor z druhého piliera na štátnu bytovú výstavbu s garantovanými výnosmi pre sporiteľov. "Dôchodkové úspory tak nebudú vystavené rizikám z neistých výnosov na trhoch, výnosy by garantoval štát, ktorý má aj tak z Ústavy SR povinnosť zabezpečovať vyplácanie dôstojných dôchodkov a primeraného hmotného zabezpečenia," uviedol Halás.



IVRA zároveň odporúča, aby Slovensko ratifikovalo článok č. 31, časť II. Európskej sociálnej charty, ktorý garantuje právo na bývanie, a toto právo zakotvilo aj v Ústave SR ako jedno z ústavných práv. Okrem toho by mala byť vytvorená politika na rýchle zavedenie tohto ústavného práva na bývanie, ktoré by bolo úzko spojené s regionálnym rozvojom a podporou vidieka.