Analýza: Koronavírus spôsobil nemeckej ekonomike obrovské škody

Berlín 23. januára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu spôsobila nemeckej ekonomike za posledné dva roky obrovské škody. Uviedol to v najnovšej analýze kolínsky ekonomický inštitút IW.



IW v analýze informoval, že strata pridanej hodnoty predstavuje približne 350 miliárd eur. Veľkou mierou sa pod to podpísali straty v oblasti súkromnej spotreby, čo je dôsledok protipandemických opatrení.



Na vykompenzovanie strát by nemecká ekonomika potrebovala v nasledujúcich niekoľkých rokoch prudký rast, dodal IW, výsledky ktorého zverejnila agentúra DPA. Nová spolková vláda však očakáva, že tempo rastu bude v roku 2022 slabšie, než sa pôvodne čakalo.



Ako uviedla DPA, podľa vládnych zdrojov nový kabinet počíta s rastom nemeckej ekonomiky v tomto roku iba na úrovni 3,6 %. Predchádzajúca vláda ešte na jeseň očakávala rast o 4,1 %. Najnovšia prognóza je súčasťou výročnej správy o vývoji ekonomiky, ktorú by vláda mala schváliť v stredu 26. januára.



Po poklese v roku 2020 (dosiahol 4,6 %) sa nemecká ekonomika vrátila vlani k rastu, pričom rast dosiahol 2,7 %. Tempo rastu hospodárstva však bolo slabšie, než sa pôvodne čakalo.