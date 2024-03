IW: Majstrovstvá Európy vo futbale nemeckú ekonomiku nezachránia

Berlín 23. marca (TASR) - Majstrovstvá Európy vo futbale, ktoré sa tento rok v lete budú konať v Nemecku, najväčšiu európsku ekonomiku nezachránia. Pre nemecké hospodárstvo, ktoré zápasí so slabým výkonom, sa tak letný šampionát pravdepodobne nezmení na "rozprávku". Ukázala to v piatok štúdia popredného ekonomického inštitútu (Institut der deutschen Wirtschaft, IW). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Skúsenosti z majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2006 ukazujú, že veľké športové udalosti nie sú vždy ekonomickým ohňostrojom," povedal Michael Grömling, šéf inštitútu so sídlom v Kolíne nad Rýnom.



Nemecká ekonomika, ktorej kľúčovým motorom je priemysel, zápasí s problémami od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Tá totiž zvýšila náklady na energie. Najväčšie európske hospodárstvo už štyri štvrťroky po sebe vykazuje buď nulový rast, alebo pokles. To má negatívny vplyv na výkon celej eurozóny.



Veľa spotrebiteľov pravdepodobne využije Euro 2024 ako príležitosť na kúpu nového televízora alebo pozvú priateľov na spoločné sledovanie zápasov a možno pritom vypijú o pohár piva viac. "Ale ušetria peniaze inde," poznamenal Grömling, podľa ktorého si dajú klobásu namiesto jedla v reštaurácii či uprednostnia televíziu pred návštevou kina. "V dôsledku toho sa spotrebiteľské výdavky nemusia nevyhnutne zvyšovať," skonštatoval.



Majstrovstvá by mohli poskytnúť malý ekonomický impulz pre desať miest, kde sa budú konať zápasy. To však nebude mať za následok vyšší hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka na konci roka, uvádza štúdia IW.



V roku 2023 sa HDP Nemecka znížil o 0,3 %, čo bol najslabší výkon spomedzi najväčších svetových ekonomík. A v tomto roku sa očakáva len veľmi mierny rast.



Je pravda, že do niektorých štadiónov ešte pritečú nejaké peniaze v podobe modernizácie. "Nebudú sa však stavať žiadne nové cesty ani iná infraštruktúra, ako to bolo napríklad v prípade majstrovstiev sveta v Juhoafrickej republike," upozornil Grömling.



Príjmy z predaja televíznych práv putovali tiež do futbalovej asociácie UEFA, ktorá sídli vo Švajčiarsku.



Netreba však podceňovať ani psychické vplyvy. "Veľké športové podujatie môže zlepšiť náladu a zlepšiť imidž hostiteľskej krajiny," povedal Grömling, podľa ktorého úspešné majstrovstvá Európy po športovej a organizačnej stránke robia danú lokalitu atraktívnejšou. "Pestovanie imidžu je obrovský zisk, najmä na pozadí slabých priamych investícií," dodal.