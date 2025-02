Štúdia: Nemci sú presvedčení, že inflácia je 7-násobne vyššia

Kolín nad Rýnom 12. februára (TASR) - Obyvatelia Nemecka sú presvedčení, že rast spotrebiteľských cien je omnoho výraznejší, než vykazuje štatistický úrad. Poukázala na to najnovšia štúdia kolínskeho ekonomického inštitútu IW. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa prieskumu IW uskutočneného v decembri dve tretiny nemeckých spotrebiteľov uviedli, že ceny potravín za ostatný rok "prudko vzrástli". Podľa údajov štatistického úradu Destatis však v skutočnosti za rok 2024 vzrástli v priemere iba o 1,9 %.



"Ceny sa prudko zvýšili v roku 2023, nie však v roku 2024. Vo vnímaní spotrebiteľov sa však aj za minulý rok zvýšili výrazným tempom," povedal autor štúdie Matthias Diermeier.



Nemci, ktorí sa na prieskume zúčastnili, odhadovali celkový rast spotrebiteľských cien za minulý rok v priemere na úrovni 15,3 %. To je omnoho prudšia inflácia, než akú Nemecko reálne zaznamenalo. V roku 2024 dosiahla miera inflácie v krajine 2,2 %. Podľa Diermeiera to signalizuje, že mnohí Nemci majú stále pocit, že vlna zdražovania, ktorá nastala po covidovej pandémii a ruskej invázii na Ukrajinu, pokračuje ďalej.



V Nemecku sa 23. februára uskutočnia predčasné parlamentné voľby a spomedzi voličov sú to najmä voliči krajne pravicovej Aliancie pre Nemecko (AfD) a krajne ľavicovej Aliancie Sahry Wagenknechtovej, ktorí sú presvedčení, že inflácia je podstatne vyššia, než sa vykazuje. "Naša štúdia ukázala, že najmä voliči krajnej pravice a ľavice najviac nedôverujú oficiálnym štatistikám," dodal Diermeier.