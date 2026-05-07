Inštitút: Nemecká ekonomika sa v roku 2026 posilní len o 0,4 %
Autor TASR
Kolín nad Rýnom 7. mája (TASR) - Vojna v Iráne predstavuje dodatočnú záťaž pre oslabenú nemeckú ekonomiku. Výskumníci kolínskeho Inštitútu pre hospodársky výskum (IW) očakávajú v tomto roku rast len vo výške 0,4 %, zatiaľ čo ešte v decembri predpovedali expanziu na úrovni 0,9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Vojna v Iráne zastavila krehké oživenie nemeckej ekonomiky. Rastúce ceny energie a narušenie dodávok zasahujú krajinu, ktorá po troch rokoch recesie a stagnácie nemá takmer žiadne rezervy,“ uviedol vo štvrtok ekonóm IW Michael Grömling. Motorom minimálneho rastu očakávaného v tomto roku podľa neho budú predovšetkým verejné výdavky a investície do obrany.
Priemerná ročná miera inflácie v Nemecku podľa odhadov IW v roku 2026 dosiahne 3 %, najmä v dôsledku prudkého zdraženia energií. V najväčšej európskej ekonomike zároveň klesá zamestnanosť, firemné investície sa znižujú a súkromná spotreba stagnuje. Trpí aj zahraničný obchod. „Nemecký export klesá už štvrtýkrát po sebe, zatiaľ čo svetový obchod rastie,“ poznamenal Grömling. Ekonóm upozornil, že nové prognózy sú spojené s vysokou mierou neistoty a skutočný vplyv vojny bude závisieť od dĺžky jej trvania.
