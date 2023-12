IW: Nemecká ekonomika v roku 2024 klesne o 0,5 %

Kolín 13. decembra (TASR) - Nemecká ekonomika v roku 2024 klesne o 0,5 % v dôsledku neistoty, ktorú vyvolala rozpočtová kríza. Uviedol to v stredu nemecký ekonomický inštitút Institut der deutschen Wirtschaft (IW). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rozhodnutie ústavného súdu minulý mesiac narušilo finančné plány vlády v Berlíne. Koalícia sa celé týždne nevedela dohodnúť na tom, ako by mal vyzerať rozpočet na rok 2024, čo spôsobilo veľa neistoty, uviedli vedci z renomovaného inštitútu so sídlom v Kolíne.



"Nemecká vláda zohrala v tejto kríze rozhodujúcu úlohu," povedal riaditeľ IW Michael Hüther. "Koalícia musí teraz preukázať svoju schopnosť konať v rámci fiškálnej politiky."



Spor o spolkový rozpočet znepokojil firmy a mnohé odložili svoje investičné rozhodnutia, skonštatoval inštitút.



Podľa modelových výpočtov odborníkov z IW sa v dôsledku súdneho rozhodnutia znížia vládne výdavky o viac ako 20 miliárd eur, čo stlačí hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v budúcom roku o približne 0,5 %. Pri najhoršom scenári je možný jeho pokles až o jeden percentuálny bod.



Aj ďalší významný inštitút, Institut für Weltwirtschaft (IfW) z Kielu v stredu upozornil, že očakávané konsolidačné opatrenia v rozpočte znížia hospodársky rast v roku 2024 o 0,3 percentuálneho bodu.



Rok 2024 mohol byť rokom oživenia nemeckej ekonomiky. Ale všeobecné podmienky zostávajú zlé a rozpočtová kríza situáciu ešte zhoršila. Po odhadovanom poklese hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,5 % v tomto roku tak IW aj v nasledujúcom roku 2024 očakáva jeho zníženie o takmer 0,5 %.



"Je tu tiež veľa neistoty ohľadom presnej formy úspor ako aj ich ekonomických dôsledkov," skonštatovali experti.



A zatiaľ čo nemecká ekonomika klesá, ostatné veľké ekonomiky by podľa IW mali rásť. Taliansky inštitút predpovedá hospodársky rast v budúcom roku o 0,5 %, Francúzsku 0,8 % a USA o 1,3 %. Globálna ekonomika by mala vzrásť o 2,5 %.



Aj bez rozpočtovej krízy je nemecký ekonomický model založený na exporte pod tlakom, uviedol inštitút IW.



Očakáva pritom, že svetový obchod sa v roku 2024 zvýši o 1 % po poklese o 1,5 % v roku 2023. A bude to tiež náročný rok pre stavebný sektor v dôsledku vysokých úrokových sadzieb. Iba sektor služieb by mal zaznamenať mierny rast, dodal IW.