< sekcia Ekonomika
IW: Nemecko predbieha európskych susedov v sociálnych výdavkoch
Podľa inštitútu, ktorý sa zameral na zamestnávateľov, 41 % z celkových výdavkov boli sociálne výdavky, pričom takmer polovica smerovala na starobné dôchodky.
Autor TASR
Berlín 24. novembra (TASR) - Nemecko vynakladá viac financií na sociálne zabezpečenie ako jeho európski susedia. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v pondelok zverejnil ekonomický inštitút (IW). TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Podľa inštitútu, ktorý sa zameral na zamestnávateľov, 41 % z celkových výdavkov boli sociálne výdavky, pričom takmer polovica smerovala na starobné dôchodky.
V prípade severských krajín, ako aj Rakúska a Švajčiarska, je to približne 40 %, v štátoch Beneluxu 38 % a priemer v Európskej únii (EÚ) je 39 %.
Nemecko sa radí tiež medzi krajiny s najvyššími výdavkami na zdravotníctvo, a to 16 %, čo ho stavia na rovnakú úroveň ako krajiny Beneluxu a severské krajiny.
IW v súvislosti s napätou situáciou v nemeckej politike pre dôchodkovú reformu a v čase, keď dolná komora parlamentu vstupuje do rozpočtového týždňa, vyzval vládu, aby obmedzila ďalší rast aktivity štátu v oblasti sociálnych a zdravotníckych výdavkov.
Inštitút IW analyzoval verejné výdavky od roku 2001 do roku 2023 a porovnal Nemecko so susednými štátmi, ktoré sa považujú za ekonomicky a kultúrne podobné.
Administratívne náklady boli porovnateľne vysoké, pričom v sledovanom období vzrástli zo 7,2 % na 11 % z celkových výdavkov.
A zároveň, Nemecko sa umiestnilo na poslednom mieste vo výdavkoch na vzdelávanie, ktoré dosiahli 9,3 %, ďaleko za Rakúskom a Švajčiarskom.
Výdavky na obranu od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 najprudšie vzrástli v severských krajinách a dosiahli 3,4 % z celkových výdavkov. V Nemecku sa udržali na úrovni zhruba 2,3 % celkových výdavkov, čiže 1,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa nových cieľov NATO majú členovia aliancie ročne vynaložiť 5 % HDP na obranu a infraštruktúru.
Podľa inštitútu, ktorý sa zameral na zamestnávateľov, 41 % z celkových výdavkov boli sociálne výdavky, pričom takmer polovica smerovala na starobné dôchodky.
V prípade severských krajín, ako aj Rakúska a Švajčiarska, je to približne 40 %, v štátoch Beneluxu 38 % a priemer v Európskej únii (EÚ) je 39 %.
Nemecko sa radí tiež medzi krajiny s najvyššími výdavkami na zdravotníctvo, a to 16 %, čo ho stavia na rovnakú úroveň ako krajiny Beneluxu a severské krajiny.
IW v súvislosti s napätou situáciou v nemeckej politike pre dôchodkovú reformu a v čase, keď dolná komora parlamentu vstupuje do rozpočtového týždňa, vyzval vládu, aby obmedzila ďalší rast aktivity štátu v oblasti sociálnych a zdravotníckych výdavkov.
Inštitút IW analyzoval verejné výdavky od roku 2001 do roku 2023 a porovnal Nemecko so susednými štátmi, ktoré sa považujú za ekonomicky a kultúrne podobné.
Administratívne náklady boli porovnateľne vysoké, pričom v sledovanom období vzrástli zo 7,2 % na 11 % z celkových výdavkov.
A zároveň, Nemecko sa umiestnilo na poslednom mieste vo výdavkoch na vzdelávanie, ktoré dosiahli 9,3 %, ďaleko za Rakúskom a Švajčiarskom.
Výdavky na obranu od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 najprudšie vzrástli v severských krajinách a dosiahli 3,4 % z celkových výdavkov. V Nemecku sa udržali na úrovni zhruba 2,3 % celkových výdavkov, čiže 1,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa nových cieľov NATO majú členovia aliancie ročne vynaložiť 5 % HDP na obranu a infraštruktúru.