IW čaká rast nezamestnanosti na najvyššiu úroveň za takmer desaťročie

Berlín 26. apríla (TASR) - Problémy nemeckej ekonomiky sa začínajú odrážať aj na nemeckom pracovnom trhu, pričom počet ľudí bez práce by mal tento rok vzrásť na najvyššiu úroveň za takmer desaťročie. Uviedol to v najnovšom odhade nemecký ekonomický inštitút IW. TASR o tom informuje na základe správy agentúr DPA a Reuters.



Inštitút IW, ktorý zastupuje najmä záujmy zamestnávateľov, odhaduje v roku 2024 rast počtu nezamestnaných na približne 2,8 milióna, čo predstavuje zhruba 6-percentnú mieru nezamestnanosti. Ak sa prognóza IW potvrdí, bude to najvyšší počet ľudí bez práce od roku 2015. Na druhej strane, bolo by to stále hlboko pod rekordom, ktorý drží rok 2005, keď počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v Nemecku takmer 4,9 milióna.



"V minulom roku bol trh práce celkovo stabilný, napriek recesii. Tento rok však už cítime dôsledky ekonomickej krízy omnoho viac," povedal expert IW na otázky pracovného trhu Holger Schäfer.



Plány podnikov v oblasti zamestnanosti nesignalizujú na zvyšok roka žiadny rast, uviedol Schäfer. Ako dodal, počet nových voľných pracovných miest klesol v marci na najnižšiu úroveň za päť rokov.



Pesimistické prognózy IW však mnohé iné vedúce ekonomické inštitúty nezdieľajú. Tento rok odhadujú mieru nezamestnanosti v Nemecku na 5,8 % a počet nezamestnaných pod 2,7 milióna. V budúcom roku potom počítajú s poklesom nezamestnanosti na 5,5 %.



Vlani zaznamenala nemecká ekonomika pokles o 0,3 %. Napriek tomu si udržala silný trh práce, keď zamestnanosť vzrástla o 0,7 %, alebo počet zamestnaných o 340.000. Ekonomický inštitút IW to však pripisuje takzvanému hromadeniu pracovných síl, keď sa firmy snažia udržať si kvalifikovaných zamestnancov, aj keď nemajú pre nich dostatok práce. Obávajú sa, že v dôsledku demografických zmien im v nasledujúcich rokoch budú zamestnanci chýbať.



Toto však môžu firmy robiť podľa IW iba určitý čas. "Keďže obdobie ekonomických problémov sa predlžuje, je stále viac pravdepodobné, že počet zamestnancov sa bude musieť upraviť. Neustály pokles produktivity práce by totiž negatívne ovplyvnil konkurencieschopnosť firiem," dodal Schäfer.