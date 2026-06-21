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IW: Podhodnotený jüan brzdí nemeckú ekonomiku
V rokoch 2026 až 2028 by straty spôsobené podhodnotením jüanu mohli dosiahnuť približne 43 miliárd eur, píše sa v štúdii, ktorú si objednalo nemecké ministerstvo zahraničných vecí.
Autor TASR
Kolín nad Rýnom 21. júna (TASR) - Čínska mena, ktorú Peking umelo udržiava na nízkej úrovni, spôsobuje Nemecku každý rok mnohomiliardové straty na zníženom hospodárskom výkone. Hrubý domáci produkt upravený o infláciu by v Nemecku mohol byť v roku 2028 pri spravodlivom výmennom kurze čínskeho jüanu vyšší až o 0,3 %, oznámil v nedeľu Nemecký ekonomický inštitút (IW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V rokoch 2026 až 2028 by straty spôsobené podhodnotením jüanu mohli dosiahnuť približne 43 miliárd eur, píše sa v štúdii, ktorú si objednalo nemecké ministerstvo zahraničných vecí. Odhad sa opiera o simuláciu, v ktorej bola čínska mena nadhodnotená o 40 %, čo podľa IW približne zodpovedá spravodlivému oceneniu.
Peking neumožňuje voľný výmenný kurz, ale uplatňuje štátom riadenú reguláciu meny. Cielené podhodnotenie zlacňuje čínsky vývoz a zdražuje dovoz. Aj preto hodnota nemeckého vývozu do Číny výrazne klesla a dovoz čínskeho tovaru masívne vzrástol, uviedol IW. Deficit Nemecka v obchode s Čínou v roku 2025 narástol na približne 90 miliárd eur.
„Pre voľný obchod je čínska menová politika jedom,“ uviedol expert IW Jürgen Matthes. Pre podhodnotenie jüanu predáva Čína svoje tovary výrazne lacnejšie, ako by to v skutočnosti malo byť - a získava tak podiely na trhu, ktoré by v rámci spravodlivej konkurencie nikdy nezískala, dodal. „Čína hrá s falošnými kartami. Európa by mala prostredníctvom vyrovnávacích ciel zabezpečiť rovnaké podmienky,“ uzavrel ekonóm.
V rokoch 2026 až 2028 by straty spôsobené podhodnotením jüanu mohli dosiahnuť približne 43 miliárd eur, píše sa v štúdii, ktorú si objednalo nemecké ministerstvo zahraničných vecí. Odhad sa opiera o simuláciu, v ktorej bola čínska mena nadhodnotená o 40 %, čo podľa IW približne zodpovedá spravodlivému oceneniu.
Peking neumožňuje voľný výmenný kurz, ale uplatňuje štátom riadenú reguláciu meny. Cielené podhodnotenie zlacňuje čínsky vývoz a zdražuje dovoz. Aj preto hodnota nemeckého vývozu do Číny výrazne klesla a dovoz čínskeho tovaru masívne vzrástol, uviedol IW. Deficit Nemecka v obchode s Čínou v roku 2025 narástol na približne 90 miliárd eur.
„Pre voľný obchod je čínska menová politika jedom,“ uviedol expert IW Jürgen Matthes. Pre podhodnotenie jüanu predáva Čína svoje tovary výrazne lacnejšie, ako by to v skutočnosti malo byť - a získava tak podiely na trhu, ktoré by v rámci spravodlivej konkurencie nikdy nezískala, dodal. „Čína hrá s falošnými kartami. Európa by mala prostredníctvom vyrovnávacích ciel zabezpečiť rovnaké podmienky,“ uzavrel ekonóm.