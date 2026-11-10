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IW: Tretina nemeckých firiem plánuje v roku 2027 rušiť pracovné miesta
V nemeckom stavebnom sektore naďalej pretrvávajú krízové podmienky. Konflikt na Blízkom východe spôsobil rast cien energií, čo viedlo k zvýšeniu nákladov.
Autor TASR
Berlín 10. novembra (TASR) - Takmer tretina nemeckých spoločností plánuje v roku 2027 rušiť pracovné miesta, a to aj napriek prechodnému zlepšeniu ekonomickej situácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na prieskum Nemeckého ekonomického inštitútu (IW).
Väčšina podnikov očakáva, že po krátkodobom hospodárskom oživení v roku 2026 nastane opätovný pokles, uviedol IW na základe výsledkov októbrového prieskumu, v rámci ktorého oslovil takmer tisíc spoločností. Podiel firiem, ktoré plánujú znížiť počet zamestnancov, vzrástol na 32 % z 29 % v jarnom prieskume, zatiaľ čo len 16 % podnikov má v úmysle prijímať nových pracovníkov. Okrem toho takmer 40 % podnikov plánuje obmedziť svoje investičné zámery.
V nemeckom stavebnom sektore naďalej pretrvávajú krízové podmienky. Konflikt na Blízkom východe spôsobil rast cien energií, čo viedlo k zvýšeniu nákladov. Dodatočný tlak na odvetvie vytvárajú rastúce náklady na úvery. Podiel stavebných firiem, ktoré očakávajú pokles produkcie, vzrástol za posledný rok z 23 % na 26 %. Napriek vládnym dotáciám a programu na urýchlenie výstavby zostáva pridaná hodnota v tomto sektore o viac ako 20 % nižšia než pred krízou v roku 2019, uviedol ďalej inštitút, ktorý má blízke vzťahy so zamestnávateľskými zväzmi.
Stagnácia je zrejmá aj v nemeckom priemysle. Približne 47 % podnikov hodnotí svoju súčasnú ekonomickú situáciu ako horšiu v porovnaní s rokom 2025. Na jar to bolo 43 %. Len 19 % priemyselných firiem plánuje v roku 2027 zvýšiť investície, zatiaľ čo približne 30 % sa pripravuje na rušenie pracovných miest.
Väčšina podnikov očakáva, že po krátkodobom hospodárskom oživení v roku 2026 nastane opätovný pokles, uviedol IW na základe výsledkov októbrového prieskumu, v rámci ktorého oslovil takmer tisíc spoločností. Podiel firiem, ktoré plánujú znížiť počet zamestnancov, vzrástol na 32 % z 29 % v jarnom prieskume, zatiaľ čo len 16 % podnikov má v úmysle prijímať nových pracovníkov. Okrem toho takmer 40 % podnikov plánuje obmedziť svoje investičné zámery.
V nemeckom stavebnom sektore naďalej pretrvávajú krízové podmienky. Konflikt na Blízkom východe spôsobil rast cien energií, čo viedlo k zvýšeniu nákladov. Dodatočný tlak na odvetvie vytvárajú rastúce náklady na úvery. Podiel stavebných firiem, ktoré očakávajú pokles produkcie, vzrástol za posledný rok z 23 % na 26 %. Napriek vládnym dotáciám a programu na urýchlenie výstavby zostáva pridaná hodnota v tomto sektore o viac ako 20 % nižšia než pred krízou v roku 2019, uviedol ďalej inštitút, ktorý má blízke vzťahy so zamestnávateľskými zväzmi.
Stagnácia je zrejmá aj v nemeckom priemysle. Približne 47 % podnikov hodnotí svoju súčasnú ekonomickú situáciu ako horšiu v porovnaní s rokom 2025. Na jar to bolo 43 %. Len 19 % priemyselných firiem plánuje v roku 2027 zvýšiť investície, zatiaľ čo približne 30 % sa pripravuje na rušenie pracovných miest.