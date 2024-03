IW: Trumpove clá by výrazne poškodili nemeckú ekonomiku

Berlín 4. marca (TASR) - Nemecká ekonomika môže do roku 2028 klesnúť minimálne o 1,2 %, ak by sa k moci v Spojených štátoch dostal opäť Donald Trump a zvýšil dovozné clá tak, ako navrhoval. Upozornil na to nemecký ekonomický inštitút IW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump, ktorý momentálne vedie v prieskumoch verejnej mienky, navrhol v prípade opätovného získania úradu v novembrových prezidentských voľbách 10-percentné clá na všetok dovoz do USA. V prípade dovozu z Číny by Washington zvýšil clá až o 40 percentuálnych bodov na 60 %.



Takýto šok by na začiatku zasiahol aj samotnú americkú ekonomiku, keďže následné zvýšenie spotrebiteľských cien a nezamestnanosti by obmedzilo spotrebu aj dôveru medzi investormi. To by sa v prvých rokoch odrazilo na poklese americkej ekonomiky o 1 % až 1,4 %, uviedol IW. Neskôr by však zlepšenie situácie v obchode a fiškálnej bilancii umožnilo ekonomike Spojených štátov zotaviť sa, pričom do roku 2028 by mala tento prvotný prepad takmer úplne vymazať.



Dôsledky pre Európu a najmä proexportné krajiny, ako je Nemecko, však budú podstatne väčšie. Napríklad nemecká ekonomika zaznamená do roku 2028 podľa IW po poklese exportu a následnom znížení súkromných investícií pokles minimálne o 1,2 %. Navyše, ak by Čína odpovedala na Trumpove clá rovnakou mincou a tiež by zvýšila dovozné clá o 40 percentuálnych bodov, mohla by nemecká ekonomika klesnúť o 1,4 %.



"Európska únia by sa mala na takýto scenár pripraviť," varoval inštitút s tým, že Brusel by mal zvyšné mesiace terajšieho funkčného obdobia amerického prezidenta Joea Bidena využiť na postavenie obchodných vzťahov s USA na pevnejšie základy. Okrem toho by sa mala usilovať podpísať dohody o voľnom obchode s ďalšími štátmi ako Austrália, Indonézia, India či s juhoamerickými krajinami združenými v obchodnom bloku Mercosur.



"Navyše, ak by bol Trump zvolený a Európskej únii by pohrozil zavedením ďalších obchodných bariér, mal by byť Brusel schopný na to reagovať," uviedol IW. Dodal, že aby EÚ dokázala čeliť takejto hrozbe, mala by byť pripravená pohroziť adekvátnymi protiopatreniami.