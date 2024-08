IW: Zvýšenie cien plynu po ukrajinskom útoku domácnosti nemajú pocítiť

Kolín nad Rýnom 13. augusta (TASR) - Zvýšenie veľkoobchodných cien plynu po ukrajinskom protiútoku na Rusko by sa nemalo prejaviť na spotrebiteľských cenách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v utorok citovala odborníka na energetiku z kolínskeho Inštitútu pre hospodársky výskum (IW).



"Ak teraz nastanú cenové výkyvy, ktoré budú trvať len niekoľko týždňov, potom to nebude mať žiadny vplyv na ceny, ktoré domácnosti platia za zemný plyn," uviedol Malte Küper. Dôvodom je zvyčajne dlhodobá nákupná stratégia energetických dodávateľských spoločností, vysvetlil.



Dôležitý prečerpávací bod plynovodu pri meste Sudža sa nachádza na ruskom území okupovanom ukrajinskými vojakmi. Slúži na prepravu ruského zemného plynu cez Ukrajinu na Slovensko, do Rakúska a ďalších európskych krajín. Od prvých správ o ukrajinskom prieniku do Kurskej oblasti na juhozápade Ruska cena zemného plynu na holandskej burze TTF neustále stúpa. V pondelok (12. 8.) dosiahla takmer 43 eur za megawatthodinu, čo je úroveň, ktorá bola naposledy zaznamenaná začiatkom decembra 2023.



Küper označil za hlavný dôvod nárastu veľkoobchodných cien obavy trhov, že stanica by mohla byť náhodne zničená počas vojnových akcií, napríklad pri raketovom útoku. Aj v prípade, že by súčasné zvýšenie cien trvalo dlhšie, by bol podľa neho viac postihnutý priemysel ako domácnosti. Dôvodom je skutočnosť, že priemyselné podniky často pociťujú výkyvy cien na burze bezprostrednejšie alebo skôr ako zákazníci z radov domácností, a to z dôvodu odlišnej stratégie obstarávania.



Aj menšie cenové rozdiely by mali väčší vplyv na energeticky náročné priemyselné podniky ako na domácnosti, uzavrel odborník.