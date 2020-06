Nemecká ekonomika tento rok údajne klesne o päť percent

Halle 16. júna (TASR) – Nemecká ekonomika prečká hlbokú recesiu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu relatívne dobre, uviedol Inštitút pre hospodársky výskum (IWH) so sídlom v Halle.



„Pandémia tvrdo zasiahla nemeckú ekonomiku, ale jej pád nie je taký hlboký ako v iných veľkých ekonomikách eurozóny, kde je počet ochorení a smrteľných prípadov v pomere k počtu obyvateľov vyšší," píše sa v správe IWH. „Recesia zrejme dosiahne v 2. kvartáli svoje dno, keďže epidémia bola v máji a júni na ústupe a uvoľňovali sa reštrikcie."



Prognóza ekonómov IWH pre tento rok je relatívne optimistická, keď počíta s poklesom nemeckého hrubého domáceho produktu o 5,1 %. Na budúci rok by sa ekonomika mala oživiť a vzrásť o 3,2 %. „Vo východnom Nemecku by pokles ekonomiky s 3,2 % mohol byť slabší ako v celom Nemecku." Predpoveď IWH vychádza z predpokladu, že na jeseň nepríde na severnej pologuli k výraznému nárastu počtu ochorení COVID-19.



Experti Deutsche Bundesbank sú podstatne pesimistickejší, keď počítajú v tomto roku s prepadom HDP o 7,1 %. Iné prognózy sú ešte pesimistickejšie.