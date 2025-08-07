< sekcia Ekonomika
Izolácia môže znížiť hluk v dome podľa meraní až o tretinu
Ukázali to laboratórne merania, podľa ktorých kľúčovú úlohu pri ochrane pred hlukom zohráva správna skladba stavebných konštrukcií, ich akustické parametre a vhodne zvolené izolačné materiály.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Izolácia môže znížiť hluk v dome až o tretinu. Ukázali to laboratórne merania, podľa ktorých kľúčovú úlohu pri ochrane pred hlukom zohráva správna skladba stavebných konštrukcií, ich akustické parametre a vhodne zvolené izolačné materiály. Na hlučnosť pritom treba myslieť už počas navrhovania stavby a jej realizácie, radí profesorka stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustiky Monika Rychtáriková zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
„Je vhodné používať trojvrstvový systém, ktorý sa v akustike nazýva hmota-pružina-hmota,“ doplnila Rychtáriková. Zníženie hluku z exteriéru možno podľa nej dosiahnuť najmä kombinovaným systémom vrstiev tohto typu.
Podľa odborníkov hluku z vonkajšieho prostredia bráni pohltivý materiál na konštrukcii domu. Zvuk sa od tvrdých povrchov, ako sú betón, tehla či omietka odráža, naopak, mäkké a pórovité materiály ho do seba absorbujú a nešíria ďalej.
„Určite je dobré, ak má výrobca izolácie spravené merania pohltivosti zvuku v certifikovanom laboratóriu. Ak ich má, potom vie určite odpovedať aj na otázku, za akých podmienok, teda na akom povrchu, v akej konštrukcii sa meralo, keďže izolácia je vždy súčasťou systému a kombinácia povrchov ovplyvňuje výsledok,“ uviedol Lukáš Kmenta zo spoločnosti HBS.
Hlučnosť v dome podľa odborníka výrazne ovplyvňuje vzduchová nepriezvučnosť obvodových stien. Dôležitým prvkom protihlukovej ochrany sú podľa neho aj kvalitné okná s viacerými sklami rôznych hrúbok, správnym tesnením a konštrukciou rámov. Rozdielna hrúbka tabúľ znižuje riziko vzniku rezonančných efektov, ktoré by mohli znižovať účinnosť izolácie. Hluk prenikajúci cez strechu možno tlmiť vhodným typom izolácie, ale tiež vegetačnými strechami, ktoré prirodzene pohlcujú zvuk.
Dodatočnú úroveň ochrany pred šírením zvuku v interiéry môžu zabezpečiť aj koberce s vysokým vlasom, korkové obklady, textilné závesy či akustické podložky pod plávajúcu podlahu. Tieto prvky patria podľa odborníkov medzi takzvané zvukovo pohltivé materiály, ktoré sa bežne využívajú pri stavebnej akustike na zníženie dozvuku a celkovej hladiny hluku v miestnosti. Všetky tieto opatrenia podľa odborníkov prispievajú k zlepšeniu akustického komfortu a k stabilnému vnútornému prostrediu.
„Je vhodné používať trojvrstvový systém, ktorý sa v akustike nazýva hmota-pružina-hmota,“ doplnila Rychtáriková. Zníženie hluku z exteriéru možno podľa nej dosiahnuť najmä kombinovaným systémom vrstiev tohto typu.
Podľa odborníkov hluku z vonkajšieho prostredia bráni pohltivý materiál na konštrukcii domu. Zvuk sa od tvrdých povrchov, ako sú betón, tehla či omietka odráža, naopak, mäkké a pórovité materiály ho do seba absorbujú a nešíria ďalej.
„Určite je dobré, ak má výrobca izolácie spravené merania pohltivosti zvuku v certifikovanom laboratóriu. Ak ich má, potom vie určite odpovedať aj na otázku, za akých podmienok, teda na akom povrchu, v akej konštrukcii sa meralo, keďže izolácia je vždy súčasťou systému a kombinácia povrchov ovplyvňuje výsledok,“ uviedol Lukáš Kmenta zo spoločnosti HBS.
Hlučnosť v dome podľa odborníka výrazne ovplyvňuje vzduchová nepriezvučnosť obvodových stien. Dôležitým prvkom protihlukovej ochrany sú podľa neho aj kvalitné okná s viacerými sklami rôznych hrúbok, správnym tesnením a konštrukciou rámov. Rozdielna hrúbka tabúľ znižuje riziko vzniku rezonančných efektov, ktoré by mohli znižovať účinnosť izolácie. Hluk prenikajúci cez strechu možno tlmiť vhodným typom izolácie, ale tiež vegetačnými strechami, ktoré prirodzene pohlcujú zvuk.
Dodatočnú úroveň ochrany pred šírením zvuku v interiéry môžu zabezpečiť aj koberce s vysokým vlasom, korkové obklady, textilné závesy či akustické podložky pod plávajúcu podlahu. Tieto prvky patria podľa odborníkov medzi takzvané zvukovo pohltivé materiály, ktoré sa bežne využívajú pri stavebnej akustike na zníženie dozvuku a celkovej hladiny hluku v miestnosti. Všetky tieto opatrenia podľa odborníkov prispievajú k zlepšeniu akustického komfortu a k stabilnému vnútornému prostrediu.