Izolácia zapríčinila nárast dopytu po rekreačných nehnuteľnostiach

Bratislava 21. novembra (TASR) – Od začiatku pandémie nového koronavírusu rastie trend vyhľadávania rodinných domov a rekreačných nehnuteľností, a to najmä v okolí väčších miest. Pre TASR to uviedol realitný portál Nehnuteľnosti.sk. Dôvod vidí v izolácii a v tom, že ľudia by teraz chceli bývať radšej v dome a mať kúsok pozemku, aby mohli vyjsť aj von.



Najviac ľudí klikalo na ponuky rekreačných domov, chát či chalúp v bratislavskom regióne, kde portál zaznamenal takmer 405.000 zobrazení, čo znamenalo 2,26-percentný nárast oproti prechádzajúcemu obdobiu.



Ako pre TASR uviedol analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický, mimo mesta to ťahá ľudí, ktorí pracujú z domu, alebo rodiny s deťmi, ktoré si nemôžu dovoliť kúpu rodinného domu v meste.



"Takzvané druhé bývanie si však môže dovoliť najmä bonitnejšia časť obyvateľstva. Pri nulových úrokových sadzbách na vkladových účtoch bánk je rekreačná nehnuteľnosť často aj bezpečným prístavom pre hotovosť," vyjadril sa Kubrický. Ľudí podľa jeho slov zaujímajú najmä chaty alebo chalupy, ktoré sa dajú obývať celoročne, a ku ktorým sa dá autom dostať z miesta trvalého bydliska približne do jednej hodiny. "Záujem o rekreačné nehnuteľnosti je tradične najvyšší počas jari, aktuálne pre blížiacu sa zimu obchodovanie s nimi klesá," dodal analytik.



Kubrický radí pri záujme o takúto nehnuteľnosť využiť virtuálnu či videoobhliadku, keďže mnohé z nich sa nachádzajú na odľahlejších miestach. Zároveň si myslí, že realitný maklér by mal spolu s nehnuteľnosťou odprezentovať aj lokalitu. "Pokiaľ záujemca prichádza zďaleka, nemusí mať prehľad o tom, aké športové, turistické, či rekreačné možnosti okolie chaty či chalupy ponúka, kde je najbližší obchod, lekáreň, zastávka hromadnej dopravy. Práve to môže výrazne ovplyvniť rozhodovanie kupujúceho," dodal.



Zároveň upozornil, že kupujúci by si mal dávať pozor na technický stav rekreačnej nehnuteľnosti, hlavne ak ide o staršiu chatu či chalupu. Samozrejmosťou by mal byť prístup k pitnej vode, elektrina, kanalizácia, či možnosť vykurovania po celý rok. "Cenové rozpätie rekreačných nehnuteľností je veľmi široké," dodal Kubrický s tým, že závisí od lokality, technického stavu, vybavenia, ale aj veľkosti pozemku. Rekreačné nehnuteľnosti sa môžu pohybovať v rozpätí od 30.000 eur až po 600.000 eur. "Ak je určená na celoročné bývanie, je možné ju financovať aj cez hypotéku," uzavrel analytik.