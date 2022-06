Izrael bude dodávať skvapalnený plyn do EÚ cez Egypt

Káhira 16. júna (TASR) - Izrael by mal v budúcnosti dodávať skvapalnený plyn (LNG) do Európy cez Egypt.



Počas návštevy šéfky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej v Káhire podpísali ministri oboch krajín predbežnú dohodu. Za európsku stranu ju podpísala eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová.



Dohoda prichádza "vo veľmi ťažkom čase" pre EÚ, keď je v Európe vojna, uviedla Leyenová. Cieľom podľa nej je dovážať fosílne palivá od dôveryhodných partnerov.



Podľa dohody, ktorá bude najprv platiť tri roky, bude Izrael dodávať plyn do susedného Egypta, kde sa skvapalní a tankermi exportuje do Európy.



Leyenová označila podpis dohody za "mimoriadny okamih". Dohoda totiž zníži závislosť EÚ od ruského plynu. Ruská útočná vojna proti Ukrajine donútila EÚ, aby hľadala iné zdroje plynu.



Vojna podľa izraelskej ministerky energetiky Karin Elhararovej spôsobila v Európe "najhoršiu energetickú krízu za posledné roky".



Očakávané dodávky z Izraela sa však ani zďaleka nedajú porovnávať z objemami dodávanými z Ruska. Káhirská dohoda počíta v roku 2023 s dodávkami v objeme okolo 10 miliárd metrov kubických (m3) plynu. EÚ v uplynulých rokoch dovážalo z Ruska viac než 15-násobok.



EK predpokladá, že EÚ by sa do konca roka mohlo podariť znížiť závislosť od fosílnych palív z Ruska o dve tretiny.