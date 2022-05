Izrael obnovuje ťažbu plynu, očakáva dohodu o exporte do Európy

Jeruzalem 30. mája (TASR) - Izrael obnovuje ťažbu zemného plynu vo svojich pobrežných vodách v nádeji, že čoskoro dosiahne dohodu o vývoze komodity do Európy. Uviedla to v pondelok izraelská ministerka energetiky Karine Elharrarová.



Podľa nej prieskum nových ložísk plynu mal byť pozastavený, keďže sa Izrael sústreďuje na splnenie cieľov v oblasti obnoviteľnej energie. Ale v dôsledku vojny na Ukrajine teraz Európa hľadá rýchle nahradenie dodávok plynu z Ruska.



"Popri skutočných a úprimných obavách v Európe je to pre Izrael reálna príležitosť vyvážať zemný plyn do Európy," povedala Elharrarová na tlačovej konferencii.



Z tohto dôvodu poverila ministerstvo, aby sa pripravilo na nové kolo výberového konania na prieskum plynu pri izraelskom pobreží Stredozemného mora, ktorý by sa mal začať v 3. štvrťroku.



Informovala tiež, že Izrael, Európa a Egypt založili trojstrannú pracovnú skupinu. Izrael dúfa, že v blízkej budúcnosti podpíše memorandum o porozumení, ktoré vytvorí rámcovú dohodu o exporte.



Izrael plánuje posielať plyn do Egypta cez sieť plynovodov na skvapalňovanie a potom ho prepravovať do Európy. Ďalšie možnosti, ako napríklad dlho diskutovaný plynovod Eastmed spájajúci izraelské plynové polia priamo s Európou, sú tiež na stole, povedala Elharrarová.



Izraelskí predstavitelia sa však zhodujú, že potrvá najmenej pár rokov, kým sa do Európy dostane značné množstvo izraelského plynu.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.