Izrael očakáva, že ročný obchod so SAE dosiahne zhruba 4 mld. USD

Jeruzalem 7. septembra (TASR) - Objem obchodu medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) by mal ročne dosiahnuť približne 4 miliardy USD (3,38 miliardy eur). Povedal to v pondelok izraelský minister pre spravodajské služby Eli Cohen.



Izrael a SAE sa v polovici augusta dohodli na normalizácii vzťahov. Abú Zabí krátko na to ukončilo ekonomický bojkot Izraela a zástupcovia obidvoch krajín uviedli, že pracujú na spolupráci v oblasti obrany, energetiky, zdravotníctva, technológií, cestovného ruchu a finančných investícií, informovala agentúra Reuters. Medzitým niekoľko firiem z viacerých oblastí hospodárstva podpísalo kontrakty.



"Do troch až piatich rokov by mal vzájomný obchod medzi Izraelom a SAE dosiahnuť približne 4 miliardy USD," povedal Cohen pre izraelskú rozhlasovú stanicu Reshet Bet. Ako spresnil hovorca Cohena, ktorý donedávna pôsobil na poste ministra hospodárstva, údaj je za rok a zahrnuje aj obchod v oblasti obrany.



V týchto dňoch izraelská letecká spoločnosť Israir oznámila, že si zarezervovala vzletové a pristávacie pozície pre komerčné lety z Tel Avivu do SAE, pripravujúc sa na potenciálny turizmus. Predstavitelia dvoch najväčších izraelských bánk by zasa mali počas septembra navštíviť Spojené arabské emiráty. Bude to prvá návšteva tohto druhu, odkedy sa krajiny dohodli na normalizácii vzťahov.



(1 EUR = 1,1824 USD)