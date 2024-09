Izrael sa stal členom Ázijskej rozvojovej banky

Manila 27. septembra (TASR) - Izrael sa stal najnovším neregionálnym členom Ázijskej rozvojovej banky (EDB). Oznámila to v piatok banka so sídlom na Filipínach. Niektorí experti pritom upozornili, že tento krok môže spôsobiť "polarizáciu" inštitúcie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Ázijská rozvojová banka bola založená v roku 1966 s cieľom znížiť chudobu v ázijsko-tichomorskom regióne. Banka má sídlo v Manile, na Filipínach. Po vstupe Izraela sa počet jej členov zvýšil na 69, z toho 49 je z Ázie. Izrael, ktorý prvýkrát požiadal o členstvo v januári 2022, sa tak stal 20. neregionálnym členom ADB. Hlavnými prispievateľmi k jej kapitálu sú Japonsko a USA.



"Izrael je spojencom USA a v podstate aj Európy, ale chcel by mať viac priateľov po celom svete, nielen tých, ktorí sú s nimi tradične spriaznení," uviedol ekonóm Victor Abola z ázijsko-tichomorskej univerzity (University of Asia and Pacific) so sídlom v Manile. "Väčšie zapojenie znamená užšie strategické väzby a obchod," dodal.



Bezpečnostný analytik Chester Cabalza upozornil, že vstup Izraela do ADB uprostred jeho vojny v pásme Gazy, by mohol viesť k tomu, že niektorí členovia odídu do Ázijskej banky pre investície do infraštruktúry (AIIB) pod vedením Číny. Prípadne môže dôjsť k polarizácii v ADB, pokiaľ Izrael nevyrieši svoje bezpečnostné problémy v Gaze.



Medzi členmi ADB je totiž niekoľko ázijských krajín s moslimskou väčšinou, ktoré kritizujú postup Izraela vo vojne v Gaze.