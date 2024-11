Izrael zvýši na budúci rok výdavky na obranu, vzrastie aj DPH

Tel Aviv 3. novembra (TASR) - Izraelská vláda schválila koncom tohto týždňa návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta so zvýšením výdavkov na obranu, naopak, redukuje výdavky napríklad na školstvo či zdravotníctvo. Informovala o tom agentúra DPA.



Ako uviedol izraelský ekonomický denník Calcalist, návrh rozpočtu, ktorý ešte musí schváliť parlament, počíta s výdavkami na úrovni 744 miliárd šekelov (182,89 miliardy eur). Najväčší podiel z celkového objemu výdavkov pôjde na budúci rok na sektor obrany. Ten by mal dostať 117 miliárd šekelov, o 20 miliárd šekelov viac než v tomto roku, keďže Izrael momentálne bojuje na niekoľkých frontoch.



Zvýšené výdavky na obranu sa budú kompenzovať ich redukciou na oblasti ako školstvo, zdravotníctvo či sociálne zabezpečenie. Okrem zníženia výdavkov v týchto sektoroch ide nahor daň z pridanej hodnoty (DPH). Tá sa zvýši z terajších 17 % na 18 %, dodal Calcalist.



Vojna Izraela v Pásme Gazy a najnovšie aj konflikt s Hizballáhom zvyšuje tlak na izraelskú ekonomiku a pôvodne odhadovaný tohtoročný rast hospodárstva na úrovni 1,1 % bol medzičasom skresaný na iba 0,4 %. Rozpočtový deficit v súčasnosti dosahuje 8,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), na budúci rok by ho však vláda chcela znížiť na 4,3 % HDP.



(1 EUR = 4,0681 ILS)