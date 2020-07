Izraelská centrálna banka očakáva rast rozpočtového deficitu

Tel Aviv 12. júla (TASR) - Izraelská centrálna banka očakáva tento rok rast rozpočtového schodku na 13 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to guvernér centrálnej banky Amir Jaron s tým, že pod schodok rozpočtu sa podpíše ďalší balík finančnej pomoci na podporu ekonomiky, ktorú poškodili opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu.



Ako uviedla agentúra Reuters, izraelská vláda už skôr schválila pomoc vo výške 100 miliárd šekelov (25,64 miliardy eur), reálne však poskytla iba časť a mnohé menšie firmy sa k financiám nedostali. V reakcii na slabú pomoc štátu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby, protestovali v sobotu (11. 7.) v uliciach Tel Avivu tisícky ľudí.



Miera nezamestnanosti dosiahla v Izraeli po tom, ako vláda začala v marci v dôsledku šírenia nového koronavírusu uzatvárať obchody a firmy, 27 %. V súčasnosti dosahuje približne 21 %.



Premiér Benjamin Netanjahu oznámil minulý týždeň nový balík pomoci pre Izraelčanov, ktorí v dôsledku pandémie prišli o živobytie. Ako povedal, opatrenia by mali vytvoriť ekonomickú záchrannú sieť na najbližší rok.



Podľa Jarona nový balík zvýši rozpočtový deficit na približne 13 % HDP. Pred druhým balíkom na podporu ekonomiky sa rozpočtový schodok odhadoval na 11 % HDP. Na porovnanie, v roku 2019 predstavoval rozpočtový deficit Izraela 3,7 % HDP.



Izraelská centrálna banka zároveň počíta s tohtoročným poklesom ekonomiky o 6 %. Verejný dlh by sa mal zvýšiť na 76 % HDP v tomto a 78 % HDP v budúcom roku. V roku 2019 dosahoval dlh Izraela približne 60 % HDP.



(1 EUR = 3,9006 ILS)