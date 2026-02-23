< sekcia Ekonomika
Izraelská centrálna banka po dvoch zníženiach ponechala úroky na 4 %
Inflácia v Izraeli zostáva v cieľovom pásme centrálnej banky a v januári klesla na 1,8 %.
Autor TASR
Jeruzalem 23. februára (TASR) - Izraelská centrálna banka v pondelok ponechala svoju referenčnú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 4 %. Pre tento krok sa banka rozhodla po tom, ako na dvoch predošlých zasadaniach úroky znížila. Hoci sa rast spotrebiteľských cien v krajine zmiernil, centrálna banka rozhodnutím nemeniť úroky zohľadňuje riziko opätovného posilnenia inflácie. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Geopolitická neistota na Blízkom východe sa v ostatných dňoch zvýšila najmä v súvislosti s možnosťou útoku USA na Irán, čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na hospodársku aktivitu. Ďalšie inflačné tlaky v Izraeli môžu prameniť zo silného domáceho dopytu.
Inflácia v Izraeli zostáva v cieľovom pásme centrálnej banky a v januári klesla na 1,8 %. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň od júna 2021. Hospodárska aktivita v krajine sa však naďalej zvyšuje, hrubý domáci produkt sa v ostatnom kvartáli zväčšil o 4,4 % a trh pociťuje nedostatok pracovnej sily.
Geopolitická neistota na Blízkom východe sa v ostatných dňoch zvýšila najmä v súvislosti s možnosťou útoku USA na Irán, čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na hospodársku aktivitu. Ďalšie inflačné tlaky v Izraeli môžu prameniť zo silného domáceho dopytu.
Inflácia v Izraeli zostáva v cieľovom pásme centrálnej banky a v januári klesla na 1,8 %. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň od júna 2021. Hospodárska aktivita v krajine sa však naďalej zvyšuje, hrubý domáci produkt sa v ostatnom kvartáli zväčšil o 4,4 % a trh pociťuje nedostatok pracovnej sily.