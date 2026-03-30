Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 30. marec 2026Meniny má Vieroslava
< sekcia Ekonomika

Izraelská centrálna banka sadzby nemenila, dôvodom sú inflačné tlaky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Autor TASR
Jeruzalem 30. marca (TASR) - Izraelská centrálna banka ponechala krátkodobé úrokové sadzby nezmenené, už druhý mesiac v rade. Poukázala na inflačné tlaky v dôsledku vojny s Iránom, ktoré viedli k rastu cien ropy. Informovala o tom agentúra Reuters.

Po znížení úrokových sadzieb v novembri a následne v januári, keď reagovala na prímerie v Gaze, ponechala centrálna banka sadzby vo februári nezmenené, pričom kľúčová sadzba zotrvala na úrovni 4 %. Rovnako rozhodla aj v pondelok, v súlade s očakávaniami.

Od začiatku vojny s Iránom koncom februára sa „geopolitická neistota zvýšila, ako na domácom trhu, tak celosvetovo, najmä v súvislosti s očakávanou dĺžkou a intenzitou bojov a s tým, ako sa to skončí,“ uviedla izraelská centrálna banka. Dodala, že za ostatný mesiac „došlo k zmene v inflačnom prostredí smerom nahor, najmä v dôsledku výrazného rastu svetových cien energií“.

V dôsledku útoku Izraela a USA na Irán 28. februára, pričom konflikt trvá doteraz, ekonómovia centrálnej banky zredukovali odhad rastu izraelskej ekonomiky v tomto roku na 3,8 % z pôvodne uvádzanej úrovne 5,2 %. Na budúci rok však prognózu rastu zlepšili. Odhadujú, že namiesto pôvodne predpokladaného rastu na úrovni 4,3 % vzrastie izraelská ekonomika o 5,5 %.
