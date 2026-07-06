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Izraelská centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu
V rámci aktualizovanej prognózy analytici banky stanovili infláciu ku koncu roka 2027 na úrovni 1,8 %.
Autor TASR
Jeruzalem 6. júla (TASR) - Izraelská centrálna banka znížila v pondelok kľúčovú úrokovú sadzbu, druhý mesiac v rade. Ako dôvod vedenie banky uviedlo stabilnú infláciu a dohodu medzi USA a Iránom o prímerí, čo znížilo ceny energií. Informovala o tom agentúra Reuters.
Centrálna banka znížila referenčnú úrokovú sadzbu na 3,50 % z pôvodnej úrovne 3,75 %. Banka zredukovala kľúčovú sadzbu v novembri a januári, na ďalších dvoch zasadnutiach ju však ponechala na pôvodnej úrovni. K redukcii sa potom vrátila v máji, keďže inflácia sa drží na stabilnej úrovni.
Minulý mesiac dosiahla miera inflácie v Izraeli 1,9 %. To je rovnaká úroveň ako v apríli aj marci, pričom v cieľovom pásme 1 % až 3 % sa udržala 10. mesiac v rade.
V rámci aktualizovanej prognózy analytici banky stanovili infláciu ku koncu roka 2027 na úrovni 1,8 %. Vzhľadom na to počítajú s tým, že centrálna banka zníži kľúčovú úrokovú sadzbu v nasledujúcom roku na 3 %.
Centrálna banka znížila referenčnú úrokovú sadzbu na 3,50 % z pôvodnej úrovne 3,75 %. Banka zredukovala kľúčovú sadzbu v novembri a januári, na ďalších dvoch zasadnutiach ju však ponechala na pôvodnej úrovni. K redukcii sa potom vrátila v máji, keďže inflácia sa drží na stabilnej úrovni.
Minulý mesiac dosiahla miera inflácie v Izraeli 1,9 %. To je rovnaká úroveň ako v apríli aj marci, pričom v cieľovom pásme 1 % až 3 % sa udržala 10. mesiac v rade.
V rámci aktualizovanej prognózy analytici banky stanovili infláciu ku koncu roka 2027 na úrovni 1,8 %. Vzhľadom na to počítajú s tým, že centrálna banka zníži kľúčovú úrokovú sadzbu v nasledujúcom roku na 3 %.