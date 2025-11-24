< sekcia Ekonomika
Izraelská centrálna banka znížila úrokové sadzby
Centrálna banka uviedla, že hlavnú úrokovú sadzbu znížila zo 4,50 % na 4,25 %.
Autor TASR
Jeruzalem 24. novembra (TASR) - Izraelská centrálna banka znížila v pondelok úrokové sadzby, pričom poukázala na zmiernenie inflácie. Banka tak k redukcii úrokových sadzieb pristúpila prvýkrát za takmer dva roky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.
Centrálna banka uviedla, že hlavnú úrokovú sadzbu znížila zo 4,50 % na 4,25 %. Analytici s týmto krokom do veľkej miery počítali, keďže viaceré centrálne banky sa rozhodli pre uvoľnenie menovej politiky, navyše, ekonomiku Izraela podporilo aj uzatvorenie prímeria s palestínskym hnutím Hamas v minulom mesiaci, čo zmiernilo cenové tlaky.
Zníženie kľúčovej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov predstavuje prvú redukciu sadzby od januára 2024. Vtedy ju banka znížila rovnako o 25 bázických bodov.
Neskôr sa však rozhodla pre opatrnejší prístup a úrokovú sadzbu až doteraz držala na stabilnej úrovni, keďže inflácia sa po vypuknutí vojny v Gaze zrýchlila. Najvyššiu úroveň za dané obdobie dosiahla v januári tohto roka, keď zaznamenala 3,8 %. Potom sa začala zmierňovať a v septembri aj októbri dosiahla 2,5 %, čo je najnižšia úroveň inflácie v Izraeli od februára 2024.
