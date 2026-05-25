Izraelská centrálna banka znížila základnú úrokovú sadzbu na 3,75 %
Autor TASR
Jeruzalem 25. mája (TASR) - Izraelská centrálna banka v pondelok znížila svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 3,75 %. Rozhodnutie sa všeobecne očakávalo po tom, čo banka na zasadnutiach vo februári a v januári ponechala sadzby nezmenené. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
K rozhodnutiu prispelo zmiernenie inflácie a vyhliadky na možnú dohodu o ukončení vojny s Iránom, hoci geopolitická neistota zostáva vysoká. Inflácia sa drží okolo stredu cieľovej hodnoty, uviedla centrálna banka. V apríli medziročná inflácia zotrvala na marcovej hodnote 1,9 %. V cieľovom pásme 1 % až 3 % sa udržala deviaty mesiac v rade.
Hrubý domáci produkt (HDP) Izraela podľa údajov centrálnej banky v prvom štvrťroku medziročne klesol o 3,3 %, čo odráža vplyv operácie „Revúci lev“ (Roaring Lion), pokles však bol miernejší, ako sa očakávalo. Aktuálne ukazovatele naznačujú oživenie ekonomickej aktivity, uviedla centrálna banka, pričom zdôraznila, že rozhodovanie o sadzbách budú naďalej ovplyvňovať domáce aj externé faktory.
