Izraelská ekonomika je podľa centrálnej banky napriek vojne silná

Jeruzalem 11. februára (TASR) - Izraelská ekonomika je silná a zotaví sa z následkov vojny, vyhlásil v nedeľu guvernér izraelskej centrálnej banky Amir Jaron. Vládu zároveň vyzval, aby sa zaoberala otázkami, na ktoré upozornila agentúra Moody´s po tom, ako znížila úverový rating krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V záujme zvýšenia dôvery trhov a ratingových agentúr je potrebné, aby vláda a parlament spoločne riešili otázky, ktoré správa nastolila, povedal Jaron. "V minulosti sme vedeli, ako sa zotaviť z ťažkých časov a rýchlo obnoviť prosperitu a izraelská ekonomika má silu na to, aby sa tak stalo aj tentoraz," dodal.



Od útoku zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zo skupiny Hamas na juhu Izraela zmasakrovali stovky ľudí, prevažne civilistov, guvernér centrálnej banky opakovane apeloval na vládu, aby zachovala rozpočtovú disciplínu a obmedzila výdavky, ktoré priamo nesúvisia s odvetnými opatreniami Izraela.



Agentúra Moody's v piatok (9. 2.) po prvýkrát znížila rating Izraela z úrovne A1 na úroveň A2. Ratingu ponechala negatívny výhľad, čo znamená možnosť ďalšieho zhoršenia. Agentúra poukázala na zásadné riziká vyplývajúce z vojny a dodala, že rozpočtový deficit Izraela bude výrazne vyšší, ako sa očakávalo pred konfliktom. Zhoršený rating môže Izraelu sťažiť prístup k úverom a viesť k výdavkovým škrtom, aby sa rozpočtový deficit nevymkol spod kontroly.



Agentúra Moody's poznamenala, že pomer dlhu Izraela k hrubému domácemu produktu (HDP) pravdepodobne do roku 2025 vzrastie na 67 % z úrovne 62,1 % v roku 2023. Tento pomer bol v minulosti v obdobiach hospodárskych kríz oveľa vyšší, ale "nikdy nenastalo žiadne oneskorenie splácania vládneho dlhu", zdôraznil Jaron.



Izraelský parlament minulý týždeň predbežne schválil revidovaný štátny rozpočet na rok 2024, ktorý počíta s výrazným nárastom výdavkov na financovanie vojny, ako aj so zvýšením rozpočtového deficitu na 6,6 % HDP z vlaňajších 2,25 %.



Premiér Benjamin Netanjahu na krok agentúry Moody's reagoval slovami, že "rating sa vráti nahor hneď, ako vyhráme vojnu - a my ju vyhráme".