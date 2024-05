Izraelská ekonomika sa v 1. kvartáli zotavila

Jeruzalem 16. mája (TASR) - Po prudkom poklese v poslednom kvartáli minulého roka, keď náladu izraelských spotrebiteľov ovplyvnilo vypuknutie konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, sa ekonomika Izraela v 1. kvartáli tohto roka prudko zotavila. Obyvatelia sa opäť vrátili do obchodov a firmy vo väčšej miere investovali do bytovej výstavby. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Izraelský štatistický úrad vo štvrtok oznámil, že hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v 1. štvrťroku po prepočte na celý rok oproti predchádzajúcim trom mesiacom o 14,1 %. To je najvyšší rast od 1. štvrťroka 2022. Prispelo k tomu zotavenie trhu práce a výrazný rast súkromnej spotreby. Tá sa oproti poklesu vo 4. štvrťroku 2023 o 27,2 % zvýšila o 26,3 %.



Prudké zotavenie zaznamenali aj investície. V závere minulého roka klesli o 68,8 %, na začiatku tohto roka však vzrástli o 49,2 %.



Tempo rastu však napriek tomu zaostalo za očakávaniami, keď analytici počítali s rastom v 1. štvrťroku o 15,3 %. Na porovnanie, vo 4. štvrťroku sa ekonomika Izraela prepadla o 21,7 %.



Izraelská centrálna banka predpokladá, že ekonomika vzrastie v tomto roku zhruba o 2 %. Podmienkou však je, že vojnu v Pásme Gazy sa podarí ukončiť tento rok bez toho, aby sa konflikt rozšíril aj do ďalších oblastí.