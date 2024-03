Izraelská ekonomika sa vo 4. štvrťroku prepadla o 20,7 %

Jeruzalem 10. marca (TASR) - Izraelské hospodárstvo pod tlakom vojny s militantným hnutím Hamas v poslednom štvrťroku minulého roka kleslo viac, ako sa pôvodne predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na aktualizované údaje izraelského štatistického úradu.



V prepočte na celý rok sa hrubý domáci produkt (HDP) Izraela počas troch mesiacov do konca decembra 2023 prepadol o 20,7 % namiesto skôr uvádzaného poklesu o 19,4 %, oznámil v nedeľu štatistický úrad. Za celý rok 2023 sa ekonomika v súlade s prvým odhadom zväčšila o 2 %, čo znamenalo prudké spomalenie v porovnaní s rastom o 6,5 % v predminulom roku.



Revidovaný údaj za štvrtý štvrťrok vyplýva z mierne strmšieho poklesu vývozu, súkromných výdavkov a investícií do fixných aktív, najmä v oblasti bytovej výstavby, zatiaľ čo vládne výdavky vzrástli o niečo menej, ako bol pôvodný odhad.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po útoku zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zo skupiny Hamas na juhu Izraela zmasakrovali stovky ľudí, prevažne civilistov.



Izraelský parlament koncom februára schválil revidovaný štátny rozpočet na rok 2024, ktorý počíta s výrazným nárastom výdavkov na financovanie vojny, ako aj so zvýšením rozpočtového deficitu na 6,6 % HDP z vlaňajších 2,25 %.