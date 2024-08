Izraelská ekonomika v 2. štvrťroku vzrástla menej, ako sa čakalo

Tel Aviv 18. augusta (TASR) - Izraelské hospodárstvo rástlo v 2. štvrťroku 2024 pomalšie, ako sa očakávalo, v dôsledku vojny v Gaze. Ale jeho spomalenie pravdepodobne nebude dostatočné na to, aby centrálna banka na budúci týždeň znížila svoje úrokové sadzby, keďže inflácia stúpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ústredný štatistický úrad v prvom odhade v nedeľu uviedol, že hrubý domáci produkt (HDP) Izraela sa v období apríl - jún 2024 zvýšil medziročne o 1,2 %. Analytici pritom očakávali, že stúpne o 4,4 % po smerom nahor revidovanom náraste o 17,3 % v 1. štvrťroku 2024.



Rast spotrebiteľských výdavkov sa pritom v 2. štvrťroku citeľne znížil (na 12 % z 23,5 % v 1. štvrťroku 2024), zatiaľ čo v prípade vládnych výdavkov sa zrýchlil (na 8,2 % z 2,6 %). Investície sa tiež výrazne spomalili (na 1,1 % z 34,7 %).



V prepočte na obyvateľa sa HDP Izraela v uplynulom štvrťroku znížil o 0,4 %.



Vojna v Gaze sa začala po útoku palestínskych militantov pod vedením Hamasu na juh Izraela vlani 7. októbra.



Podľa štatistického úradu za celý prvý polrok 2024 vzrástla izraelská ekonomika medziročne o 2,5 %. To je tiež slabšie tempo ako 4,5 % v rovnakom období 2023.



Hlavný ekonóm Leader Capital Markets Jonathan Katz poznamenal, že nedostatok palestínskych pracovníkov od vypuknutia konfliktu v Gaze bráni úplnému oživeniu investícií do bytovej výstavby.



Separátne údaje zverejnené vo štvrtok (15. 8.) ukázali nárast miery inflácie v Izraeli v júli na 3,2 % z 2,9 % v júni. To ju posunulo nad ročný inflačný cieľ vlády v pásme 1 - 3 %.



Centrálna banka Izraela bude najbližšie rozhodovať o úrokových sadzbách 28. augusta. Po znížení základnej úrokovej sadzby v januári ju banka ponechala nezmenenú na nasledujúcich zasadnutiach vo februári, apríli, máji a júli. Ako dôvod uviedla geopolitické napätie, rastúce cenové tlaky a voľnejšiu fiškálnu politiku v dôsledku vojny.



Ekonómovia neočakávajú, že centrálna banka zníži úrokové sadzby najmä po zrýchlení inflácie v júli a pre vysokú úroveň geopolitických rizík.