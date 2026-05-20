< sekcia Ekonomika
Izraelská letecká spoločnosť El Al sa v 1. kvartáli prepadla do straty
Tržby aerolínií dosiahli 562 miliónov USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 27 %.
Autor TASR
Jeruzalem 20. mája (TASR) - Izraelská letecká spoločnosť El Al Israel Airlines sa v 1. kvartáli tohto roka prepadla do straty. Podpísal sa pod to vývoj tržieb, ktoré sa prepadli o viac než štvrtinu, čo je dôsledok vojny na Blízkom východe, ktorá viedla k uzatvoreniu vzdušného priestoru Izraela pre civilné lety na zhruba 40 dní. Ďalším dôvodom sú nepriaznivé kurzové vplyvy a vysoké náklady na palivá. V 2. kvartáli však El Al očakáva oživenie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť v stredu oznámila, že za prvé tri mesiace tohto roka vykázala stratu 67 miliónov USD (57,76 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenala čistý zisk 96 miliónov USD.
Tržby aerolínií dosiahli 562 miliónov USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 27 %.
El Al dodala, že škody v dôsledku vojny s Iránom dosiahli do dnešných dní 145 miliónov USD. Z toho 90 miliónov USD predstavovali škody v 1. kvartáli, konkrétne za mesiac marec, keďže Izrael a USA zaútočili na Irán 28. februára. Od apríla stála vojna El Al ďalších 55 miliónov USD. Situáciu čiastočne zmiernilo vyhlásenie prímeria 8. apríla.
V 2. štvrťroku však spoločnosť predpokladá zotavenie. „Na začiatku mája sa aerolínie vrátili k plnej prevádzke,“ povedal finančný riaditeľ El Al Gil Feldman s tým, že dopyt po jej letoch je vysoký.
(1 EUR = 1,16 USD)
Spoločnosť v stredu oznámila, že za prvé tri mesiace tohto roka vykázala stratu 67 miliónov USD (57,76 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenala čistý zisk 96 miliónov USD.
Tržby aerolínií dosiahli 562 miliónov USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 27 %.
El Al dodala, že škody v dôsledku vojny s Iránom dosiahli do dnešných dní 145 miliónov USD. Z toho 90 miliónov USD predstavovali škody v 1. kvartáli, konkrétne za mesiac marec, keďže Izrael a USA zaútočili na Irán 28. februára. Od apríla stála vojna El Al ďalších 55 miliónov USD. Situáciu čiastočne zmiernilo vyhlásenie prímeria 8. apríla.
V 2. štvrťroku však spoločnosť predpokladá zotavenie. „Na začiatku mája sa aerolínie vrátili k plnej prevádzke,“ povedal finančný riaditeľ El Al Gil Feldman s tým, že dopyt po jej letoch je vysoký.
(1 EUR = 1,16 USD)