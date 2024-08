Izraelská spoločnosť El Al si objednala 31 lietadiel Boeing 737 MAX

Seattle 15. augusta (TASR) - Izraelská letecká spoločnosť El Al v rámci modernizácie a rozširovania svojej flotily oznámila plány na získanie až 31 lietadiel Boeing 737 MAX. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu businesstimes.



Ide o najväčšiu objednávku aerolínií El Al v ich 76-ročnej histórii, uviedol Boeing vo vyhlásení a dodal, že pozostáva z 20 pevných objednávok a 11 opcií. Nespresnil však, ktoré varianty 737 MAX si letecká spoločnosť objednala. Táto línia zahŕňa modely 737 MAX 8 aj 737 MAX 9 spolu s dvoma ďalšími modelmi, ktoré ešte nezískali certifikáciu od regulačných orgánov.



Očakáva sa, že lietadlá sa začnú pridávať k flotile El Al od roku 2028. "Sme poctení, že spoločnosť El Al si vybrala lietadlá Boeing a že pokračujeme v budovaní partnerstva," uviedla vo vyhlásení šéfka Boeing Commercial Airplanes Stephanie Popeová.



Spoločnosť El Al diskutovala s Boeingom aj jeho európskym konkurentom Airbusom viac ako rok, kým vstúpila do exkluzívnych rozhovorov s americkým koncernom so sídlom v Seattli. Izraelská spoločnosť doteraz lietala výlučne na boeingoch, takže mnohých analytikov neprekvapilo, že si opäť vybrala stroje od americkej firmy.



Hodnota transakcie sa odhaduje na 2 až 2,5 miliardy USD (1,82 - 2,27 miliardy eur) na základe katalógových cien. Letecké spoločnosti zvyčajne dostávajú obrovské zľavy z týchto cien, aj keď lietadlá spoločnosti El Al sú o niečo drahšie ako v prípade iných leteckých spoločností vzhľadom na bezpečnostné systémy, ktoré sú na nich nainštalované. El Al je napríklad jedinou leteckou spoločnosťou na svete, ktorá do svojich lietadiel inštaluje systémy protiraketovej obrany.



(1 EUR = 1,1011 USD)