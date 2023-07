Izraelské start-upy presúvajú časti podnikania do zahraničia

Jeruzalem 23. júla (TASR) - Takmer 70 % izraelských startupov podniklo kroky na premiestnenie častí svojho podnikania mimo Izrael. Ukázal to v nedeľu prieskum, ktorý zverejnila izraelská nezisková organizácia v súvislosti s plánovanou vládnou reformou súdnictva. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prieskum sa snažil zmerať ekonomické dôsledky reformných plánov pravicovej koalície premiéra Benjamina Netanjahua, ktoré by obmedzili právomoci najvyššieho súdu.



Podnikateľské skupiny označili tiež navrhované zmeny za dôvod poklesu získavania finančných prostriedkov v oblasti technológií o 70 % v prvej polovici roka.



Izraelský technologický sektor je pritom hnacou silou hospodárskeho rastu. Podieľa sa 15 % na výkone ekonomiky, 10 % na pracovných miestach, viac ako 50 % na exporte a 25 % na daňových príjmoch. Väčšina investícií pochádzala z fondov rizikového kapitálu.



Prieskum medzi 521 spoločnosťami odhalil, že 68 % izraelských start-upov "začalo podnikať aktívne právne a finančné kroky, ako je výber hotovostných rezerv, zmena sídla mimo Izrael, premiestnenie zamestnancov a prepúšťanie".



Okrem toho 22 % spoločností uviedlo, že diverzifikovali hotovostné rezervy mimo Izraela a 37 % investorov tvrdí, že spoločnosti v ich portfóliách stiahli časť svojich hotovostných rezerv a presunuli ich do zahraničia.



"Pokiaľ ide o trendy, ako je registrácia spoločnosti v zahraničí alebo spustenie nových startupov mimo Izraela, bude ťažké to zvrátiť," povedal generálny riaditeľ Start-Up Nation Central Avi Hasson.



Výsledky prieskumu boli zverejnené v čase, keď zákonodarcovia začali diskutovať o návrhu kontroverznej reformy, o ktorej sa má hlasovať začiatkom budúceho týždňa.