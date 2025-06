Izraelsko-iránsky konflikt môže zvýšiť ceny energií

Brusel 22. júna (TASR) - Konflikt na Blízkom východe a hrozba zablokovania jednej z najdôležitejších trás na prepravy paliva na svete vyvoláva obavy z nárastu cien energií. To spolu s obchodnou vojnou USA, ktoré zavádzajú clá, zasiahne globálnu ekonomiku. Svetová banka už pritom očakáva v tomto roku spomalenie globálneho hospodárskeho rastu na 2,3 % z 2,8 % v roku 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.



Po tom, ako Izrael spustil 13. júna nálety na iránsku vojenskú a jadrovú infraštruktúru, ceny ropy vzrástli o viac ako 10 %. Trhy analyzujú vplyv konfliktu na globálne dodávky ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).



Irán kontroluje strategický Hormuzský prieliv, cez ktorý putuje tretina globálnych dodávok ropy po mori a pätina dodávok LNG. Ak dôjde k jeho blokáde, ceny ropy by mohli vyletieť nad 100 USD (86,84 eura) za barel (159 litrov).



Niektorí analytici argumentujú, že aj Irán potrebuje otvorený Hormuzský prieliv pre lode svojich klientov – Indie a Číny. No hoci prieliv nie je uzavretý, konflikt už ovplyvnil ceny energií vzhľadom na riziká. Niektoré ropné tankery tadiaľ odmietajú prechádzať. Zároveň, poisťovacie spoločnosti si budú pravdepodobne účtovať viac za poistenie plavidiel.



Pozornosť pútajú aj ložiská zemného plynu v regióne. Irán zdieľa najväčšie ložisko zemného plynu na svete, pole South Pars, s Katarom. LNG pochádzajúci z tohto regiónu je životne dôležitý pre zvyšok sveta vrátane Európy.



Hoci má Európska únia (EÚ) v súčasnosti dostatočné zásoby, jej závislosť od globálnych dodávok LNG ju robí zraniteľnou voči geopolitickým otrasom, keďže znižuje dodávky ruského plynu.



Európske ceny plynu už výrazne vzrástli pre riziká spojené s konfliktom na Blízkom východe. Referenčná cena zemného plynu na burze TTF v Holandsku dosiahla trojmesačné maximum a v piatok (20. 6.) napoludnie sa priblížila k hranici 41 eur za megawatthodinu.



K najväčším dovozcom LNG v EÚ patrí Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Holandsko a Belgicko.



Ak konflikt ovplyvnení dodávky z Kataru, najviac to zasiahne Belgicko, Taliansko a Poľsko, keďže táto arabská krajina pokrýva 38 až 45 % ich dovozu LNG.



Dobrou správou je, že dopyt po plyne je v Európe v tomto ročnom období zvyčajne na najnižšej úrovni. Ale horúce počasie zvyšuje dopyt po chladení, čo by mohlo v nasledujúcich týždňoch zvýšiť potrebu elektriny v Únii.



Vyššie ceny energií zvyšujú infláciu a môžu mať dominový efekt na politiku centrálnej banky, upozornili analytici. Čokoľvek, čo obmedzí tranzit skvapalneného zemného plynu, bude mať „rýchly vplyv na EÚ, najmä na jej výrobný sektor“.



(1 EUR = 1,1515 USD)