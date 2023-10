Bratislava 12. októbra (TASR) - Izraelsko-palestínsky konflikt môže spôsobiť nárast cien akcií firiem z oblasti obrany, kybernetickej bezpečnosti a logistiky. Upozornil na to akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry, ktorý v dôsledku tejto udalosti očakáva aj posilnenie dynamiky fragmentácie svetových trhov.



"Logistické akcie by sa mohli posilniť, pretože konflikt zvyšuje riziko spojené s využívaním Suezského prieplavu ako dopravnej cesty a niektoré lodné spoločnosti by mohli presmerovať dopravu na juh Afriky, čím by sa predražila," dodal Garnry.



Nárast cien akcií v obrannom sektore je podľa neho zrejmý, keďže situácia podporí potrebu väčších vojenských výdavkov v Európe a USA. Kybernetická bezpečnosť je zas prirodzeným rozšírením vojen pre vlády aj firmy.



Udalosti na Blízkom východe by mohli podľa Garnryho posilniť dynamiku fragmentácie svetových trhov, čo znamená uzavretejšie dodávateľské reťazce a zníženie rizika medzi krajinami. "Fragmentácia je základným zdrojom štrukturálne vyššej inflácie v porovnaní s minulosťou, keďže fragmentované dodávateľské reťazce a výroba bližšie k USA a Európe znamenajú vyššie výrobné náklady," pripomenul Garnry.



Ako uviedol, trhy na konflikt reagovali tak, že posunuli vyššie americký dolár, zlato a ropu Brent. Poklesli, naopak, výnosy z amerických dlhopisov a akcie, s výnimkou štyroch defenzívnych sektorov, kam patria energetika, verejné služby, základný spotrebný tovar a zdravotná starostlivosť. Ďalšie sektory vrátane ostatného spotrebného tovaru, financií a informačných technológií si vedú najhoršie.