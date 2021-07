Izraelský letecký dopravca vypravil priamy let do Maroka

Jeruzalem 25. júla (TASR) - Izraelský letecký dopravca Israir uskutočnil v nedeľu priamy komerčný let medzi Izraelom a Marokom. Ide o prvý takýto let, odkedy obe krajiny vlani v rámci dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi normalizovali svoje diplomatické vzťahy.



Ako informovala agentúra AFP, lietadlom, ktoré odštartovalo z Tel Avivu a smerovalo do Marrákeša, cestovalo približne 100 ľudí.



Hovorkyňa leteckej spoločnosti Israir Tali Leibovitzová uviedla, že na tejto linke sú plánované dva až tri lety týždenne.



Izraelský minister zahraničných veci Jair Lapid minulý týždeň uviedol, že krátko po zavedení pravidelného leteckého spojenia zavíta do Maroka aj on.



Maroko bolo jedným zo štyroch väčšinovo moslimských štátov, ktoré v roku 2020 normalizovali svoje vzťahy s Izraelom. Diplomatické vzťahy vtedy so židovským štátom nadviazali aj Bahrajn, Sudán a Spojené arabské emiráty.



K tomuto kroku došlo v čase, keď administratíva vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa uznala suverenitu Maroka nad Západnou Saharou – spornou a rozdelenou bývalou španielskou kolóniou.



V Maroku žije najväčšia židovská komunita v severnej Afrike – okolo 3000 židov. V Izraeli zasa žije asi 700.000 židov marockého pôvodu.



Pôvodne mal Rabat v Tel Avive svoj styčný úrad. Vzťahy medzi Marokom a Izraelom sa však prerušili počas druhej palestínskej intifády v rokoch 2000-05.



Dohody o normalizácii vzťahov, uzavreté spomínanými štátmi a Izraelom, považujú Palestínčania za zradu. Domnievajú sa totiž, že tento krok mal nasledovať až po vyriešení izraelsko-palestínskeho konfliktu.