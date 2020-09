Baška: Pre pomoc hornej Nitre je dôležitá dopravná infraštruktúra

Trenčín 21. septembra (TASR) - Pracovná skupina pre prípravu transformácie hornej Nitry požiadala vládu SR, aby prehodnotila investičné priority v oblasti dopravnej infraštruktúry v Trenčianskom kraji. Zároveň apeluje na urýchlenie procesu štúdií uskutočniteľnosti pre cesty I/9 a I/64.



"Členov pracovnej komisie znepokojil návrh priorít vlády vo výstavbe cestnej infraštruktúry. Napríklad cesta R2 je veľmi dôležitou pri transformácii hornej Nitry, jednotlivé jej úseky sa v prioritizácii objavovali od 48. až po 97. miesto zo 100 miest," spomenul v pondelok po rokovaní pracovnej skupiny predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Pracovná skupina preto podľa neho požiadala vládu SR o prehodnotenie predloženého návrhu vlády vo výstavbe cestnej infraštruktúry a zohľadnila dôležitosť výstavby rýchlostnej cesty R2 v Trenčianskom kraji. "Rovnako žiadame, aby sa prioritne dokončili štúdie uskutočniteľnosti ciest prvej triedy I/9 a I/64, ktoré sú v regióne hornej Nitry," doplnil.



Rezort dopravy už skôr informoval, že plán prioritizácie závisí aj od pripravenosti budovania cestnej infraštruktúry. "R2 je rozdelená do štyroch úsekov, od D1 sú už platné územné rozhodnutia, od D1 po Ruskovce sa už zhotovuje dokumentácia pre stavebné povolenie. Keď sa mohla urýchliť príprava R7 a D4 v okolí Bratislavy, ide to aj v prípade R2," reagoval Baška.



Projekty, ktoré majú napomôcť transformácii regiónu, by sa mali financovať z Fondu spravodlivej transformácie. Na tento účel má vzniknúť plán spravodlivej transformácie. Rovnako kraj pripraví do konca tohto roka aj integrovanú územnú stratégiu, ktorá je podmienkou na čerpanie fondov Európskej únie v novom programovom období. "V rámci Fondu spravodlivej transformácie je pre Slovensko vyčlenených 469 miliónov eur, niečo možno ešte pôjde z národných zdrojov. Ešte nevieme, koľko to presne bude. Už nejde len o financovanie transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, ale pribudli k tomu košický región, Banská Bystrica a Bratislavský kraj," ozrejmil Baška. Najviac financií by však podľa neho malo ísť na hornú Nitru.



"Mimo hornej Nitry bude potrebné spraviť akčné plány aj pre iné regióny v rámci Slovenska a pokiaľ si tieto regióny akčné plány pripravia, náš bude musieť čakať. Ak teraz hovoríme o tom, že transformácia je z pohľadu občanov, obcí a miest pomalá, tak bude ešte pomalšia," kritizovala primátorka Handlovej Silvia Grúberová. Myslí si však, že netreba iba čakať na ministerstvo regionálneho rozvoja, ale všetky potreby mesta a regiónu riešiť aj iným spôsobom. "Nie je tu len Fond pre spravodlivú transformáciu, na ktorý budeme čakať, ale musíme vyvinúť iniciatívu a riešiť veci aj z vlastných zdrojov štátu, rozpočtov miest a obcí," podotkla.



"Plán pre spravodlivú transformáciu pre každú jednu zapojenú krajinu vrátane Slovenska pripraví konzultant, ktorého v súčasnosti vyberá Európske komisia," povedal Peter Balík, nový generálny riaditeľ sekcie strategických investícií a inovácií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ministerstvo podľa neho plánuje súbežne s prípravou Plánu spravodlivej transformácie nájsť prostriedky, prostredníctvom ktorých by bolo možné spustiť prvé pilotné projekty. "Tieto projekty však musia byť zmysluplné, prinášať reálne prínosy pre obyvateľov. Či prostredníctvom nových pracovných príležitostí alebo skvalitňovaním životného prostredia pre obyvateľov," dodal.